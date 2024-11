Stiller und Millot reisen angeschlagen zum VfB zurück

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League auf den Stuttgarter Angelo Stiller verzichten. Der 23-jährige VfB-Mittelfeldspieler, der bislang auf drei A-Länderspiele kommt, reiste mit muskulären Problemen aus dem Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Frankfurt/Main ab.

Bereits die bisherigen Trainingseinheiten der DFB-Auswahl vor den Partien gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn hatte Stiller verpasst.

Auch sein Vereinskollege Enzo Millot kommt vorzeitig nach Stuttgart zurück. Der 22-Jährige verpasst wegen Kniebeschwerden die Testspiele der französischen U21-Auswahl gegen Italien (15. November) und gegen Deutschland (19. November), teilte der VfB mit. Ein Einsatz von Millot und Stiller nach der Länderspielpause im Bundesliga-Heimspiel am 23. November (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum sei derzeit aber nicht ausgeschlossen.

