Stuttgarts angeschlagener Undav im deutschen Kader

Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart steht trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Mittwochabend im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die anstehenden Nations-League-Spiele. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den 28-Jährigen für die Partien gegen Bosnien-Herzegowina am 16. November und in Ungarn drei Tage später.

Im Champions-League-Spiel des VfB gegen Atalanta Bergamo (0:2) war Undav wegen muskulärer Probleme in der zweiten Halbzeit vom Feld gegangen. Wie es genau um den Zustand des Angreifers steht und ob er bei der kommenden Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mitwirken kann, ist noch unklar. Die Stuttgarter kündigten weitere Untersuchungen an.