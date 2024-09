SGE in Wolfsburg zu Gast - Kohfeldt vor Debüt bei den Lilien

Nach der Länderspielwoche will Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Nach dem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor den Länderspielen ist die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gefordert. Der letzte Sieg in einem Duell mit den Niedersachsen gelang den Frankfurtern vor mehr als drei Jahren im April 2021.

Fraglich ist der Einsatz von SGE-Stürmer Omar Marmoush wegen einer Überdehnung des Außenbandes. Für den 25-Jährigen wäre es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte, denn Marmoush stand beim VfL von 2017 bis 2023 unter Vertrag.

Beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gibt Trainer Florian Kohfeldt sein Debüt, nachdem Vorgänger Torsten Lieberknecht und der Club ihre Zusammenarbeit beendet hatten. Die Lilien empfangen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zum Kellerduell das Schlusslicht Eintracht Braunschweig.