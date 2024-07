Wehen Wiesbaden verpflichtet Defensivspieler Luckeneder

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Felix Luckeneder verpflichtet. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom österreichischen Erstligisten sowie Europa League-Teilnehmer Linzer ASK ablösefrei, wie die Hessen mitteilten.

«Felix wird mit seiner Qualität und Erfahrung ein wichtiger Faktor in unserem Team werden, sowohl defensiv auf dem Platz als auch in der Kabine», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Luckeneder bestritt insgesamt 156 Partien in der höchsten Spielklasse des Nachbarlandes sowie zehn internationale Einsätze in der Europa League sowie Conference League.

«Wir sind sehr froh, einen so erfahrenen Spieler wie Felix nach guten Gesprächen von unserem Weg überzeugt zu haben. Er hat einen ausgewogenen Mix aus Cleverness und Zweikampfhärte, verfügt über ein gutes Timing in der Zweikampfführung und hat einen starken linken Fuß, der uns mehrere Möglichkeiten in der Spieleröffnung gibt», sagte Coach Nils Döring.