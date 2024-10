Wirtz zieht sich Kapselverletzung am Sprunggelenk zu

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz vom deutschen Meister Bayer Leverkusen hat sich im Länderspiel gegen die Niederlande eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Dies teilte der Club am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung in Leverkusen mit. Der 21-Jährige hatte sich die Verletzung ohne gegnerische Einwirkung zugezogen. Ob Wirtz länger pausieren muss und wann er wieder ins Training einsteigt, ist noch nicht abzusehen. Am Samstag tritt Leverkusen in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt an.

