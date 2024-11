ManUnited: Produkte im Stadion für Männer mit Blasenschwäche

Als erster Club in der Premier League will Manchester United seinen männlichen Fans mit Blasenschwäche den Stadionbesuch erleichtern. Der englische Fußball-Rekordmeister bietet künftig im Stadion Old Trafford sanitäre Produkte für Männer wie Einlagen an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Eine aktuelle Studie der Wohltätigkeitsorganisation Prostate Cancer UK und dem Beratungsunternehmen PHS Group ergab demnach, dass die Hälfte der Männer mit Blasenschwäche seltener zu Fußballstadien geht - da es zu wenige und angemessene sanitäre Einrichtungen gibt. Jeder Siebte habe seine Stadionbesuche sogar ganz eingestellt.

Laut Prostate Cancer UK erkrankt jeder achte Mann in Großbritannien an Prostatakrebs, und rund zwei Drittel der Patienten leiden mindestens vorübergehend unter Inkontinenz.

«Das Engagement von Manchester United, Männer mit Inkontinenz zu unterstützen, ist ein fantastischer Schritt nach vorn, und wir hoffen, dass die Aktion zu Veränderungen in der gesamten Fußballgemeinschaft führen wird, von der Spitze der Premier League bis hin zu lokalen Amateurspielen», sagte Nick Ridgman von der Wohltätigkeitsorganisation. Wenn Männer Zugang zu grundlegenden Einrichtungen erhalten, könnten sie wieder Selbstvertrauen bekommen, sich Live-Fußballspiele anzuschauen.