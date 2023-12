DFB-Pokal-Achtelfinale: Hertha BSC vs. Hamburger SV live im TV und Stream

In der nächsten Runde des DFB-Pokals empfängt der Hertha BSC den Hamburger SV in Berlin. Alle Infos rund um Termin, Übertragung und die Bilanz der Teams finden Sie hier.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf den Zweitligisten Hamburger SV. Der DFB-Pokal geht damit in die nächste Runde. Beide Mannschaften möchten sich in den Finalspielen durchsetzen und möglichst am 25. Mai 2024 im Finale des DFB-Pokals stehen. Der erste Schritt dahin ist die Partie von Hertha BSC und dem Hamburger SV. Wann findet das Spiel statt? Wo wird es übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Alle wichtigen Infos zum Spiel finden Sie hier.

Hertha BSC - Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß beim Achtelfinale

Laut offiziellem Spielplan des DFB-Pokals 23/24 finden die Achtelfinalspiele am 5. und 6. Dezember 2023 statt. Demnach spielen der Hertha BSC und der Hamburger SV am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, gegeneinander. Los geht es dann abends um 20.45 Uhr und der Anpfiff fällt im Berliner Olympiastadion.

Übertragung des Achtelfinales im DFB-Pokal: Hertha BSC - Hamburger SV live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal liegen bei ARD, ZDF und Sky. ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 Spiele im Free-TV. Die vollständige Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24 übernimmt in diesem Jahr Sky. Hier können die Zuschauer alle 63 Spiele des Turniers live verfolgen. Die Partie zwischen dem Hertha BSC und dem Hamburger SV wird leider nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel sehen möchte, muss auf den kostenpflichtigen Service von Sky zurückgreifen. Aktuell kostet das Sky-Sportpaket für Neukunden 20 Euro pro Monat. Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

Spiel: Hertha BSC - Hamburger SV , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale

- , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Mittwoch, 6. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Hertha BSC - Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Das Spiel von Hertha BSC und dem Hamburger SV wird nicht im Free-TV übertragen. Wer nicht das kostenpflichtige Angebot von Sky nutzen möchte, aber trotzdem die Partie live verfolgen will, kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Spiel und bleiben live informiert. In unserem Datencenter finden sie außerdem einen Überblick über alle Ergebnisse im DFB-Pokal 2023/24.

Hertha BSC - Hamburger SV im DFB-Pokal 23/24: Bilanz und Infos

Der Hertha BSC und der Hamburger SV sind keine Unbekannten. Bereits 82 Mal trafen die beiden Teams aufeinander und die Ergebnisse sind ausgeglichen. 33 Mal gewann der Hamburger SV und 36 Mal konnte Berlin den Sieg mit nach Hause nehmen. Auch das Torverhältnis ist ausgeglichen. Mit 127 zu 124 Toren dürfte es am Mittwochabend spannend werden. Keines der Teams hat klar die Nase vorn. Die Unterstützung der Fans im heimischen Stadion von Berlin könnte also den Unterschied machen. Wer das Spiel tatsächlich für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten.