Christian Ilzer offenbar neuer Trainer in Hoffenheim

Nach nur kurzer Suche wird Christian Ilzer offenbar neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Das berichtet der TV-Sender Sky. Demnach habe es zwischen Hoffenheim und Ilzers Club Sturm Graz, dem österreichischen Tabellenführer, eine Einigung gegeben. Eine Bestätigung vonseiten der Hoffenheimer liegt derzeit noch nicht vor.

Der neue Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Christian Ilzer arbeiteten noch bis Oktober erfolgreich in Graz zusammen. Dass Ilzer nun auch nach Hoffenheim kommt, sei Schickers Wunschlösung gewesen. Der 47-jährige Ilzer soll in Hoffenheim einen Vertrag bis 2027 unterschreiben, heißt es. Die TSG müsse 2,5 Millionen Euro an Ablöse nach Graz überweisen. Seit Montag ist der bisherige Trainer Hoffenheims, Pellegrino Matarazzo, freigestellt.

TSG trennt sich nach 0:0 gegen FC Augsburg von Trainer Matarazzo

Pellegrino Matarazzo war nach dem 0:0 seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag in Augsburg von seinen Aufgaben entbunden worden. Seit Februar 2023 trainierte er das Team. Hoffenheim steht in der Bundesliga-Tabelle aktuell auf Rang 15 und ist in Abstiegsgefahr. Auch die Auftritte in der Europa League verliefen mit nur einem Sieg aus vier Partien holprig.

Nun wollen Schicker und Ilzer ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in Hoffenheim fortsetzen. In Österreich hatten sie mit Sturm Graz Serienmeister RB Salzburg nach zehn Titeln an der Spitze abgelöst und auch in die Champions League geführt, wo es zuletzt ein 0:1 bei Borussia Dortmund gab. Zudem holte das Duo wie 2023 den Pokal in die Steiermark.

Icon Vergrößern Andreas Schicker ist Hoffenheims Sportgeschäftsführer. Foto: Uwe Anspach, dpa Icon Schließen Schließen Andreas Schicker ist Hoffenheims Sportgeschäftsführer. Foto: Uwe Anspach, dpa

Trio aus Graz wieder vereint

Zuletzt gab es in Hoffenheim viel Wechsel. Im Sommer 2024 verließ der langjährige Manager, Alexander Rosen, den Verein. Neben dem neuen Sport-Geschäftsführers Andreas Schicker kam auch Paul Pajduch als Technischer Direktor aus Graz zu den Nordbadenern.

Nachdem Julian Nagelsmann im Sommer 2019 den Club verließ, wäre Ilzer nun der fünfte Trainer. Zuvor coachten bereits Alfred Schreuder, Sebastian Hoeneß, André Breitenreiter und Matarazzo das Team. (mit dpa)