Schalke - Manchester City: Termine, TV & Live-Stream International

Im Champions League Achtelfinale spielt der FC Schalke gegen Manchester City. Wir verraten Termine, TV und Live-Stream. Das Datum für Hinspiel und Rückspiel steht fest. Kostenlos im Free-TV oder Pay-TV, Sky oder DAZN? Alle Infos.

Trotz einer enttäuschenden Bundesliga-Saison konnte der FC Schalke 04 die Gruppenphase der Champions League 2018/2019 überstehen und trifft dort auf den haushohen Favoriten Manchester City von Trainer Pep Guardiola. Schalke steht bei auch ein Wiedersehen mit dem stark spielenden Leroy Sane bevor. Für Schalke könnte ein gutes Abschneiden in der CL 2018/2019 die Saison wenigstens ein Stück weit retten. Doch mit Man City steht vielleicht der härteste Gegner für die Knappen im Achtelfinale der Champions League bereit. Trainer-Fuchs Pep Guardiola dürfte sich wie immer sehr intensiv mit dem Gegner aus Deutschland auseinandersetzen. Ob ihm Leory Sane noch ein paar Tipps geben kann, bleibt abzuwarten.

Champions League Achtelfinale: FC Schalke - Man City: Termine, Datum, Anstoß

Hinspiel: FC Schalke 04 - Man City, 20. Februar 2019, 21 Uhr

Rückspiel: Manchester City - Schalke, 12. März 2019, 21 Uhr

Als Gruppenzweiter muss Schalke zunächst gegen Man City zuhause im Hinspiel antreten. Das Rückspiel findet bei Manchester City statt.

FC Schalke 04 - Manchester City live in TV, Fernsehen und Live-Stream im Achtelfinale der Champions League

Hinspiel: FC Schalke 04 - Man City, 20. Februar 2019, 21 Uhr live im Stream auf DAZN

Rückspiel: Manchester City - Schalke, 12. März 2019, 21 Uhr live im Strem und im Live-TV auf Sky & SkyGo

Sky / SkyGo überträgt vier von sechs der deutschen Spiele im Champions League Achtelfinale live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Sky/SkyGoüberträgt alleine live in TV und Live-Stream das Hinspiel des FC Bayern gegen Liverpool. Beim Pay-TV Online-Streaming-Portal DAZN sind die Hinspiele von Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur und von FC Schalke 04 - Manchester City zu sehen. Dies heißt für Schalke-Anhänger, dass sie das Hinspiel live im Stream auf dem Online Portal DAZN gucken können und das Rückspiel live in Fernsehen, TV und Live-Stream auf Sky und SkyGo.

Eine kostenlose Übertragung gratis und umsonst ohne Anmeldung im Free-TV wird es leider nicht geben.

Schalke - Manchester City (Man City): Bilanz und Statistik der bisherigen Begegnungen

Bislang sind Schalke und Man City dreimal aufeinander getroffen. Entsprechend gibt es wenig Material für statistische Werte wie Bilanz und Statistik der bisherigen Begegnungen. Manchester City hat zweimal gewonnen, Schalke 04 einmal.

