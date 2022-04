CL-Viertelfinale: Dominante Premier-League-Klubs gewinnen

Der FC Liverpool bewältigt sein Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon souverän. Auch Ligarivale Manchester City gewinnt seine Partie.

Die Premier-League-Klubs FC Liverpool und Manchester City haben gute Aussichten auf die Halbfinal-Teilnahme der Champions League 2021/2022. Die britischen Topteams konnten ihr Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag Abend jeweils für sich entscheiden.

Das Team von Jürgen Klopp, Titelträger von 2019, setzte sich bei Benfica Lissabon mit einer souveränen Vorstellung 3:1 durch. Besonders in der ersten Hälfte legten die "Reds" eine furiose Darbietung hin und konnten durch Treffer von Ibrahima Konaté (17.) und Sadio Mané (34.) klare Zeichen setzen.

CL-Viertelfinale: Liverpool siegt deutlich - und knackt Vereinsrekord

Nach dem Wechsel sah es so aus, als könne sich das Blatt wenden: Erst verkürzte das Team von DFB-Nationalspielers Julian Weigl (spielte von Beginn an) durch einen sehenswerten Treffer von Darwin Nunez (48.), ehe Lissabon mehrere Chancen zum Ausgleich hatte. Jedoch war dem FC Liverpool der nächste, entscheidende Treffer zum 3:1 vorbehalten, ihn erzielte Luis Díaz in der 87. Minute.

Der FC Liverpool stellte mit dem achten Auswärtserfolg in Serie (wettbewerbsübergreifend) einen neuen Vereinsrekord auf. Damit steht der Klub von der Anfield Road mit einem Bein im Halbfinale, wo der Gewinner des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wartet.

Video: SID

Champions League: Englischer Meister bezwingt spanischen Meister

Auch in der zweiten Partie des Abends behielt der Premier-League-Klub die Oberhand: Vor heimischem Publikum gewann Manchester City sein CL-Viertelfinale gegen Atletico Madrid mit 1:0. Im Duell englischer gegen spanischer Meister rannten die Gastgeber von Pep Guardiola lange unermüdlich gegen das Abwehr-Bollwerk der Gäste an, ehe Kevin de Bruyne in der 71. Minute den Knoten zum Platzen brachte.

Die Rückspiele finden nächste Woche am 12./13. April statt. Der Sieger dieses Duells bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Gewinner aus FC Chelsea und Real Madrid zu tun.

Lesen Sie dazu auch