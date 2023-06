Havertz wendet sich "mit schwerem Herzen" an Chelsea-Fans

Nationalspieler Kai Havertz bleibt in London, wechselt aber den Verein. An die Fans seines bisherigen Arbeitgebers FC Chelsea richtet er emotionale Worte.

Kai Havertz wollte sich unbedingt noch anständig von den Fans des FC Chelsea verabschieden. Er tat es "mit schwerem Herzen", wie der 24 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspieler in einem offenen Brief an die Anhänger der Blues schrieb. Chelsea sei für ihn ein zweites Zuhause geworden, schrieb Havertz, der innerhalb Londons den Club wechselt und einen langfristigen Vertrag beim FC Arsenal unterzeichnete.

An die Stamford Bridge war er im Sommer 2020 gewechselt, 80 Millionen soll der FC Chelsea damals an Bayer 04 Leverkusen bezahlt haben. Sein Vertrag beim Verein, den er 2021 mit seinem Tor im Finale zum Triumph in der Champions League geführt hatte, war noch bis Ende Juni 2025 gültig. Berichten zufolge zahlte Arsenal 70 Millionen Euro für den deutschen Neuzugang.

"Heute befinde ich mich an einer Kreuzung, an der Worte meine Gefühle nicht beschreiben können", schrieb er am Tag der Bekanntgabe des Wechsels an die Chelsea-Fans. Beim Rückblick auf die drei Jahre verspüre er nichts als Stolz, Dankbarkeit und sportlichen Erfolg.

Durch ein geleaktes Video waren Havertz lobende Worte für seinen neuen Club schon am Nachmittag im Netz zu hören, ehe der FC Arsenal am Abend die Verpflichtung ebenso bestätigte wie Havertz selbst. Es ärgere ihn, dass die Chelsea-Fans nicht zuerst von ihm gehört hätten, was er über seinen Abschied denke, schrieb Havertz. Das sei nicht sein Stil.

(dpa)