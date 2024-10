Münchner «Löwen» gewinnen Testspiel in Fürth mit 3:1

Die Münchner «Löwen» haben sich in der Länderspielpause über einen Testspielsieg bei der SpVgg Greuther Fürth freuen können. Der Fußball-Drittligist gewann beim Zweitligisten mit 3:1 (1:1). Nach der frühen Fürther Führung durch Jomaine Consbruch erzielten Raphael Schifferl, Maximilian Wolfram und Sean Dulic die Tore für den TSV 1860 München.

Die Sechziger belegen in der Länderspielpause Rang neun der 3. Liga. Weiter geht es am 20. Oktober mit dem Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Unterhaching. Auf die Franken wartet dann das große Derby gegen den 1. FC Nürnberg. Die Fürther sind Tabellenzehnter in der 2. Bundesliga.

Zorniger: Erste Halbzeit war okay

«In der ersten Halbzeit war es okay», sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger den «Nürnberger Nachrichten». Der Coach verwies auf einige Akteure um Torschützen Consbruch, die das Spiel stabilisiert hätten. «Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr der Fall. Es war aber wichtig, dass wir den ein oder anderen über 90 Minuten in den Spielbetrieb bekommen haben.»