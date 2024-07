Messi fällt mit Bänderverletzung aus

Lionel Messi fällt wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte Messis Club Inter Miami mit. Eine genaue Ausfallzeit lasse sich nicht prognostizieren. Der 37-Jährige hatte sich die Verletzung beim Finalsieg Argentiniens gegen Kolumbien (1:0 nach Verlängerung) bei der Copa América zugezogen. Für Miami stehen bereits in dieser Woche wieder Heimspiele in der MLS an.

