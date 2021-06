Nationalmannschaft

10:57 Uhr

Die Chefs sind wieder da: So lief das Comeback von Müller und Hummels

Plus Gegen Dänemark zeigt sich die DFB-Elf engagiert und gibt lange den Ton an – auch dank der Rückkehrer Müller und Hummels. Doch dann werden alte Fehler zum Verhängnis.

Von Florian Eisele

Das zuerst: Ja, sie haben gespielt. Und gut. Thomas Müller und Mats Hummels standen beim 1:1 gegen Dänemark in Innsbruck nicht nur 90 Minuten auf dem Platz, sondern gaben auch gleich die Richtung vor – sportlich, aber auch verbal. Dass die beiden nach ihrer Rückkehr sofort wieder zentrale Rollen einnehmen, wurde in den Tagen vor dem Spiel deutlich: Während Müller vor dem Spiel davon sprach, den „Turbo zünden“ zu wollen, ging Hummels mit einer Ansage an die Mannschaft voran: Den Test gegen die Dänen solle man so angehen, als ob es sich um ein EM-Spiel handelt.

