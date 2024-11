Szalai nach Zusammenbruch aus Klinik entlassen

Der frühere Bundesliga-Profi Adam Szalai hat einige Stunden nach seinem Zusammenbruch das Krankenhaus in Amsterdam wieder verlassen. «Er verbrachte die Nacht im Team-Hotel, und er reist zusammen mit der Mannschaft zurück nach Budapest», sagte ein Sprecher der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft dem staatlichen Sport-TV-Sender M4.

Der 36-jährige Szalai, Assistenztrainer der Auswahl um Kapitän Dominik Szoboszlai, war am Samstagabend beim Nations-League-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen. Vom ungarischen Fußballverband hatte es noch während der ersten Halbzeit geheißen, der Ex-Spieler sei in stabilem Zustand in ein Krankenhaus in Amsterdam gebracht worden. Dort sei er untersucht worden.

Szalai gibt Entwarnung

Szalai äußerte sich kurz nach Mitternacht auf seinem persönlichen Instagram-Kanal. «Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut», lautete seine Botschaft, die er auch mit einem roten Herz versah.

Das Spiel in der Johan Cruijff Arena wurde nach dem Notfall nach etwas über zwölf Minuten fortgesetzt. Die Ungarn sind am kommenden Dienstag Gegner und Gastgeber der deutschen Mannschaft.