Zweites Highlight-Spiel verloren: KSC droht bittere Woche

Ein Zoo-Besuch kam für Christian Eichner diesmal nicht infrage. Man werde «alles dafür tun, dass die Mannschaft auf dem Betzenberg wieder bereit ist für das nächste Highlight der Woche», sagte der Trainer des Karlsruher SC nach dem bitteren K.o. im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Augsburg. Bis zum Südwest-Derby der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag müssen die Badener die Köpfe wieder freibekommen - nach Eichners Meinung aber bitte anders als einst in Hamburg.

Trauriger Tag im Hamburger Tierpark

In der Saison 2021/2022 waren die Karlsruher im Pokal-Viertelfinale am HSV gescheitert - ebenfalls im Elfmeterschießen. Wegen des anschließenden Liga-Spiels beim FC St. Pauli blieben sie gleich in der Hansestadt und vertrieben sich die freie Zeit unter anderem mit einem Besuch des Hamburger Tierparks. «Das war sportlich der schlimmste Tag, den wir erleben konnten. Ich glaube, wir haben durch die Tiere durchgeschaut», sagte Eichner nun rückblickend.

Prestigeduell in Kaiserslautern

Dem HSV unterlag der KSC vergangenen Sonntag auch mit 1:3 in der Liga. Mit dem umkämpften Pokal-Hit gegen Augsburg ging nun bereits das zweite große Spiel der Woche verloren - trotz starker Leistung des Underdogs und nach einem Drama inklusive Gegentreffer in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Die Niederlage sei «schwierig in Worte zu fassen», sagte Karlsruhes Mittelfeldmann Dzenis Burnic. Gegen den zuletzt aufstrebenden FCK geht es neben dem üblichen Prestige jetzt auch darum, aus der bislang unglücklichen nicht eine ganz bittere Woche werden zu lassen.