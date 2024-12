RB Leipzig – Aston Villa live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der Champions-League-Saison 2024/25 steht Spieltag 6 der Liga-Phase an. Dabei trifft der RB Leipzig auf Aston Villa. Für die roten Stiere ließ sich die bisherige Champions-League-Saison bisher nicht besonders prickelnd an – sie stehen zurzeit mit mageren 5 Punkten auf dem drittletzten Platz 34 in der Tabelle. Schlechter sind nur noch ŠK Slovan Bratislava und Young Boys Bern. Leipzig verlor zuletzt 0:1 bei Inter Mailand.

Bei „The Villans“ aus Birmingham dagegen hängt der CL-Haussegen ziemlich gerade: Nach ihrem jüngsten 0:0 gegen Juventus Turin liegen sie mit Tabellenplatz 9 immerhin innerhalb der Top Ten.

Wann steigt das Spiel zwischen RB Leipzig vs. Aston Villa in der Champions League 24/25? Wie geht die Übertragung der Partie vonstatten und bei welchem Anbieter kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Bleiben Sie bei uns! Wir wollen unser Wissen gern mit Ihnen teilen.

RB Leipzig vs. Aston Villa in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen RB Leipzig und Aston Villa am 10.12.24 in der Leipziger Red Bull Arena statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Leipzig gegen Aston Villa live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Champions-League-Saison 2024/25 teilen sich Amazon Prime Video und DAZN die Rechte der Übertragung. Während DAZN den Großteil der Spiele exklusiv zeigt, bietet Prime Video pro Spieltag ein Dienstagsspiel an. Lediglich das Finale am 31. Mai 2025 wird im Free-TV ausgestrahlt, alle anderen Begegnungen sind nur über kostenpflichtige Anbieter verfügbar. Wer die Partie zwischen Leipzig und Aston Villa live sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Weitere Informationen zur Übertragung sind hier zusammengefasst:

Spiel : RB Leipzig vs. Aston Villa, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 6 von 8

Datum : Dienstag, 10. Dezember 2024

Uhrzeit : 21 Uhr, Vorberichterstattung ab 20.30 Uhr

Ort : Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : DAZN 1

Übertragung im Live-Stream : DAZN

RB Leipzig - Aston Villa in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de fällt die Bilanz der beiden Teams denkbar schmallippig aus – sie hatten nämlich bisher noch keine einzige Gelegenheit, sich miteinander auf dem grünen Rasen zu messen. Immerhin erfahren wir aus derselben Quelle, wo sie in der jeweiligen ewigen Tabelle ihrer nationalen Top-Liga rangieren: Leipzig steht in der Bundesliga mit 530 Punkten auf Platz 27, während der Club aus dem Birminghamer Ortsteil Aston in der britischen Premier League zu den Gründungsmitgliedern zählt und auf dem fünften Platz rangiert (5852 Punkte). Der Unterschied hat natürlich auch mit dem jeweiligen Alter der Clubs zu tun: „The Villan“ gibt es schon seit 1874, während der Brause-Verein aus Sachsen erst in diesem Jahrtausend (Mai 2009) das Licht der Welt erblickte.

In betont kommerziellen Händen befinden sich übrigens sowohl die Getränke-Kicker von Red Bull als auch „The Villans“. Die Briten spielen nach einer ganzen Weile unter chinesischem Kommando mittlerweile für ein ägyptisches Unternehmen, das dem Vernehmen nach den Milliardären Wes Edens und Nassef Sawiris gehört. Sawiris sitzt auch im Aufsichtsrat von Adidas.