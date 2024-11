Real siegt dank Vinícius-Dreierpack - Militão verletzt

Angeführt von Dreifach-Torschütze Vinícius Júnior hat Real Madrid nach zwei deftigen Heimniederlagen die kurze Krise beendet. Im Top-Spiel des 13. Spieltags deklassierte das Team von Trainer Carlo Ancelotti im heimischen Estadio Santiago Bernabéu den Tabellenfünften CA Osasuna mit 4:0 (2:0) und verteidigte Tabellenplatz zwei in der spanischen Fußball-Meisterschaft erfolgreich.

Vinícius (34. Minute) brachte Real in Führung. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (42.) erzielte mit einem gefühlvollen Lupfer über Gäste-Torwart Sergio Herrera seinen ersten Saisontreffer in der Primera División. In der 61. und 69. Minute war Star-Stürmer Vinícius noch zweimal erfolgreich.

Champions-League-Sieger Real hatte zuletzt zwei Spiele hintereinander verloren. Nach dem 0:4 gegen Tabellenführer FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick setzte es für den Titelverteidiger in der Königsklasse mit 1:3 gegen die AC Mailand die nächste Schlappe. Anschließend wurde über die Zukunft von Ancelotti spekuliert. Die Position des Italieners, der noch einen Vertrag bis 2026 hat, dürfte nun wieder gefestigter sein.

Drei Verletzte in einer Halbzeit

Überschattet wurde der Erfolg von der wohl schweren Verletzung von Éder Militão. Der brasilianische Verteidiger kam ohne gegnerische Einwirkung im Gäste-Strafraum zu Fall, hielt sich das rechte Knie und schrie vor Schmerz. Nach einer ersten Behandlung wurde er nach knapp einer halben Stunde mit einer Trage vom Platz gebracht und hatte dabei sein Trikot übers Gesicht gezogen. Éder Militão hatte schon den Großteil der vorigen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst.

Zuvor musste bereits sein Landsmann Rodrygo wegen einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Zur zweiten Halbzeit kam dann auch Verteidiger Lucas Vázquez nicht zurück aufs Feld, nachdem er im Laufe des ersten Durchgangs ebenfalls am Oberschenkel behandelt werden musste.

Rodrygo wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung getröstet. Foto: Jose Breton/AP/dpa

Reals Eder Militao hat sich offenbar schwerer verletzt. Foto: Jose Breton/AP