Stade Brest - Bayer Leverkusen live im TV & Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der Champions League Saison 2024/25 gibt es eine wichtige Änderung im Format. Alle 36 Teams treten in einer einzigen Liga-Phase gegeneinander an, wobei jedes Team acht Spiele absolviert (vier Heim- und vier Auswärtsspiele). Nach dieser Phase qualifizieren sich die besten 8 Teams direkt für das Achtelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 in Play-off-Duellen um die restlichen Achtelfinalplätze kämpfen. Teams, die auf Platz 25 und tiefer landen, scheiden aus.

Aktuell haben sich mehrere Top-Clubs in ihren Gruppen gut positioniert. Arsenal und Manchester City haben starke Leistungen gezeigt. Arsenal besiegte Paris Saint-Germain, während Manchester City Slovan Bratislava klar besiegte. Auch Aston Villa überraschte mit einem Sieg gegen den FC Bayern, während Liverpool einen Erfolg gegen Bologna feiern konnte.

Bayer Leverkusen hat in der Champions League 2024/25 bislang eine solide Leistung gezeigt. In der Ligaphase befindet sich Leverkusen in einer starken Gruppe mit Gegnern wie Liverpool, Salzburg und Inter Mailand. Ihr nächstes Spiel in der Champions League findet am 23. Oktober 2024 statt, wo sie gegen Brest antreten werden, den aktuellen Tabellenzweiten. Die Werkself aus Leverkusen ist aber nicht weit entfernt - Tabellenplatz 4. Weitere wichtige Begegnungen, wie gegen Liverpool am 5. November, gegen Salzburg am 26. November und gegen Inter Mailand am 10. Dezember, stehen ebenfalls an.

Wann findet das Spiel zwischen Brest und Leverkusen in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle übrigen Infos haben wir hier für Sie.

Stade Brest gegen Bayer Leverkusen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen Stade Brest und Bayer Leverkusen am Mittwoch, 23. Oktober 2024, im Stade Roudouru (Guingamp, Frankreich) statt. Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr.

Stade Brest - Bayer Leverkusen live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 liegt auch in dieser Spielzeit bei Amazon Prime Video und DAZN. Während DAZN den Großteil der Spiele exklusiv zeigt, hat Prime Video die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel pro Spieltag. Im Free-TV sind bis auf das Finale am 31. Mai 2025 keine Partien zu sehen. Wer das Duell zwischen Stade Brest und Bayer Leverkusen live verfolgen will, braucht ein DAZN-Abonnement. Das günstigste Abo startet bei 34,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2024). Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Stade Brest - Bayer Leverkusen, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 3 von 8

Datum: Mittwoch, 23. Oktober 2024

Uhrzeit: 18.45 Uhr, Vorberichterstattung ab 18.30 Uhr

Ort: Stade Municipal de Roudourou in Guingamp, Frankreich

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Stade Brest gegen Bayer Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die Mannschaften hatten bis noch keine Gelegenheit, einander Maß zu nehmen. Alles offen so weit. Die Kollegen von sport.de geben uns diese Handreichnung zu einer möglichen Form-Einschätzung:

Letzte Spiele von Stade Brest:

Ligue 1, 7. Spieltag: Stade Brest - Havre AC: 2:0 (06.10.2024)

Champions League, 2. Spieltag: RB Salzburg - Stade Brest 0:4 (01.10.2024)

Ligue 1, 6. Spieltag: AJ Auxerre - Stade Brest: 3:0 (27.09.2024)

Letzte Spiele von Bayer Leverkusen:

Bundesliga, 6. Spieltag: Bayer Leverkusen - Holstein Kiel: 2:2 (05.10.2024)

Champions League, 2. Spieltag: Bayer Leverkusen - AC Mailand: 1:0 (01.10.2024)

Bundesliga, 5. Spieltag: FC Bayern München - Bayer Leverkusen: 1:1 (28.09.2024)