Die Elf der bald ablösefreien Stars: Von Neuer bis Messi

Manuel Neuer, Marco Verratti, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar und noch viele mehr: Die Namen reichen für ein paar Weltauswahlen. Lang ist die Liste hochdekorierter Fußball-Profis, für die entscheidende Monate beginnen - ihre Verträge laufen im Sommer aus. Eine Elf im Überblick:

Tor

Manuel Neuer: Im Sommer 2011 wechselte er vom FC Schalke zum FC Bayern München. Er wurde für viele zum weltbesten Torwart, gewann 2014 mit Deutschland die WM. Verletzungen warfen Neuer in den vergangenen Jahren immer wieder zurück. Ende März wird er 39 Jahre alt. Ein neuer Vertrag gilt aber als beschlossene Sache.

Abwehr

Harry Maguire: Für den 31 Jahre alten Engländer zahlte Manchester United im Sommer 2019 fast 90 Millionen Euro an Leicester City. Zu dem Zeitpunkt war Maguire der teuerste Abwehrspieler der Welt. 64 Mal spielte er für die Three Lions, Patzer kratzten aber immer wieder an seinem Ruf. Angeblich soll Leicester an einer Rückholaktion arbeiten und SSC Neapel interessiert sein.

Virgil van Dijk: Der Niederländer spielt seit Mitte 2018 beim FC Liverpool und gehört zu den Garanten des Erfolgs vor allem in der Reds-Ära unter Jürgen Klopp. Jüngst machte der 33-Jährige dem Club, bei dem auch Abwehrkollege Trent Alexander-Arnold sowie Stürmerstar Mohamed Salah neue Verträge brauchen, eine öffentliche Liebeserklärung.

Jonathan Tah: Um die Zukunft des 28 Jahre alten deutschen Nationalspielers gibt es immer wieder Spekulationen. Der FC Bayern soll Interesse haben - oder zumindest gehabt haben. Auch der FC Barcelona soll Tah im Blick haben. Bayer-Coach Xabi Alonso sagte im vergangenen Monat dazu: «Der Sommer ist noch weit weg für mich.»

Mittelfeld

Marco Verratti: Elf Jahre spielte der Italiener bei Paris Saint-Germain, ehe er im August 2023 zu Al-Arabi nach Katar wechselte. 55 Länderspiele bestritt Verratti, er wurde 2021 Europameister. Medien berichteten im vergangenen Jahr, dass er nach Europa zurückkehren wolle, angeblich soll es Interesse von Inter Mailand geben.

Joshua Kimmich: Was passiert mit dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Im Februar feiert Kimmich einen runden Geburtstag, er wird 30 Jahre alt. Im Sommer ist er ein Jahrzehnt beim FC Bayern angestellt. Und er weiß: Die Entscheidung über seinen auslaufenden Vertrag ist «sehr, sehr wichtig». «Es sollte wohlüberlegt sein», betonte er noch im vergangenen Jahr.

Kevin De Bruyne: Auch er wechselte wie Kimmich im Sommer 2015 den Verein und spielt seitdem dort. In seinem Fall bei Manchester City. In diesem Jahr plagen den 33 Jahre alten Belgier Verletzungsprobleme. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag sollen dem Vernehmen nach vor der Saison begonnen haben. Einen neuen Stand gibt es aber nicht. Inwiefern die City-Krise in dieser Spielzeit auch auf seine Zukunft Einfluss haben könnte, bleibt abzuwarten.

Angriff

Lionel Messi: Er hat noch ein bisschen mehr Zeit für seine Entscheidung als die anderen. Der Vertrag des argentinischen Weltmeisters bei Inter Miami ist noch bis Ende dieses Jahres gültig - passend zur Meisterschaft der Major League Soccer in den USA. Die Vereinsbosse verfolgen aber schon jetzt ein klares Ziel: Mit dem achtmaligen Weltfußballer, der in diesem Sommer 38 Jahre alt wird, ins WM-Jahr 2026 zu gehen, in dem die USA Co-Gastgeber sein werden.

Neymar: Er machte seit längerem keine Schlagzeilen mehr durch sportliche Erfolge. Ein Kreuzbandriss sorgte für eine lange Auszeit bei Al-Hilal in Saudi-Arabien. Zuletzt verhinderten Oberschenkelprobleme und sein Trainingsrückstand weitere Einsätze. Spekuliert wurde auch schon mit einer Rückkehr des bald 33-Jährigen zum FC Santos in Brasilien.

Cristiano Ronaldo: Im Februar wird der Portugiese 40 Jahre alt - ans Aufhören denkt er aber ganz und gar nicht. Ronaldo hat die WM 2026 im Blick. Berichte über angebliche Verhandlungen mit Al-Nassr über eine Verlängerung seiner Zeit in Saudi-Arabien machten zwar auch schon die Runde, bestätigt ist aber nichts.

Leroy Sané: Der 28-Jährige vom FC Bayern würde wohl am liebsten beim Rekordmeister verlängern. Im Sommer werden es fünf Jahre sein, die der 67-malige deutsche Nationalspieler in München spielt. Wie alle anderen kann auch er seit Jahresbeginn offiziell mit anderen Vereinen verhandeln und gegebenenfalls einen Vertrag unterschreiben. Als bald ablösefreier Spieler sind die Argumente nicht schlecht.

Auch er ist im Sommer - Stand jetzt - ablösefrei zu haben.

Kein Karriereende in Sicht: Cristiano Ronaldo

Ein neuer Vertrag für Neuer gilt als beschlossene Sache.

Er soll für Inter Miami auch 2026 im WM-Jahr auflaufen - hoffen die Vereinsbosse.

Wo geht sein Weg nach dieser Saison hin?