Englands Fußballverband «am Boden zerstört» wegen Jotas Tod

Der englische Fußballverband FA (Football Association) hat sich bestürzt gezeigt vom tragischen Unfalltod des Liverpool-Stürmers Diogo Jota. «Wir sind angesichts der Nachrichten über Diogo Jotas Tod am Boden zerstört», teilte der Verband per Kurznachrichtendienst X mit. Die Gedanken und das tiefste Mitgefühl seien bei seiner Familie, seinen Freunden sowie den Teamkollegen in Liverpool und Portugal.

Alle seien geschockt und erschüttert über die tragische Nachricht, teilte auch die Premier League mit, die ebenfalls ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachte. «Der Fußball hat einen wahren Champion verloren, der für immer fehlen wird», hieß es in der Mitteilung weiter.

Jota war in der Nacht bei einem Autounfall in Spanien gestorben. Auch sein Bruder André Silva ist bei dem Unglück ums Leben gekommen.