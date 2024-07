Klose zufrieden nach XXL-Test: «Das ist richtig gut»

Trainer Miroslav Klose war mit dem Abschlusstest seines 1. FC Nürnberg im Trainingslager in Österreich zufrieden. «Wir haben schon viel von dem umsetzen können, was wir im Vorfeld angesprochen haben. Das ist richtig gut. Da sieht man, dass die Aufmerksamkeit beim Training und der Videoanalyse groß ist. Und wenn sie es so umsetzen wie heute, dann sind wir sehr zufrieden», erklärte der Weltmeister von 2014 nach dem 4:2 in Kössen gegen den englischen Fußball-Zweitligisten Blackburn Rovers.

Nach einer intensiven Trainingswoche im Trainingslager in Walchsee in Tirol zeigten sich die Franken im XXL-Test über viermal 30 Minuten treffsicher. Vor rund 1000 Zuschauern waren für den Zweitligisten Danilo Soares (2. Minute), Lukas Schleimer (28.), Dustin Forkel (73.) und Stefanos Tzimas (93.) erfolgreich. Die Engländer konnten durch Dominic Hyam (34.) und John Buckley (118.) jeweils verkürzen.

«Wir haben nach der Hälfte komplett gewechselt, die Jungen reingeworfen und die haben genauso weitergespielt - das ist für mich einfach schön zu sehen», berichtete Klose. «Wir mussten über unsere Spielweise Lösungen finden, wie wir mit der harten Gangart des Gegners umgehen. Und die beste Lösung war es, ruhig zu bleiben und das zweite Tor zu machen. Das ist das, was ich von der Mannschaft sehen will.»

Diese Mannschaft wird für den Zweitligastart am 3. August beim Karlsruher SC aber noch ein anderes Gesicht bekommen. Gegen Blackburn fehlte wie abgesprochen der neue Abwehrchef Robin Knoche, der zuletzt bei Union Berlin gespielt hatte und erst am Freitag zu seinen Nürnberger Teamkollegen gestoßen war. Angeschlagen waren auch Kanji Okunuki und Finn Jeltsch nicht mit dabei. Benjamin Goller muss nach einem Schlüsselbeinbruch ohnehin länger pausieren. Zudem will der FCN noch auf dem Transfermarkt zuschlagen.

Generalprobe gegen Juventus Turin

Für einen tschechischen Neuzugang war der Erfolg im Rovers-Test aber ein starkes Signal. «Wir fühlen uns gut. Wir haben in dieser Woche einige Dinge trainiert, die wir heute gut umgesetzt haben», sagte Mittelfeldspieler Michal Sevcik. «Es war ein sehr hartes Spiel mit vielen direkten Zweikämpfen und einem hohen Tempo. Das Resultat gibt uns für die letzten zwei Wochen der Vorbereitung Rückenwind.»

Vor dem schweren Auftakt in Karlsruhe bestreiten die Nürnberger ihre Generalprobe am kommenden Freitag (17.00 Uhr) im Max-Morlock-Stadion gegen den italienischen Spitzenverein Juventus Turin.