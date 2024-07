Abwehrspieler Klarer wechselt von Darmstadt nach England

Innenverteidiger Christoph Klarer verlässt den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Der Österreicher wechselt zum englischen Drittligisten Birmingham City, wie die Lilien mitteilten. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs den Angaben zufolge Stillschweigen.

Klarer war schon am Donnerstag aus dem Trainingslager der Darmstädter in Herxheim in der Pfalz abgereist, um Formalitäten zu klären und die medizinischen Untersuchungen in England zu absolvieren.

«Christoph hat uns frühzeitig über seine Absichten informiert. Dieser Umstand hat auch unsere bisherigen Kader-Planungen und -Entscheidungen im Defensivbereich beeinflusst», sagte Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie. Es sei klar gewesen, dass der SVD Klarer nur gehen lassen werde, wenn dies mit einem Transfer-Überschuss einhergehe, so Fernie. «Dieser Fall ist nun eingetreten.»

Klarer war im vergangenen Sommer von Fortuna Düsseldorf nach Darmstadt gewechselt. Für den Bundesliga-Absteiger absolvierte der 24-Jährige insgesamt 31 Pflichtspiele.