Frankfurts Buta wechselt auf Leihbasis nach Frankreich

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt gibt Aurélio Buta für die laufende Saison nach Frankreich ab. Der 27-Jährige wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten Stade Reims, wie die Eintracht mitteilte. Darüber hinaus besitzt der Ligue-1-Club den Angaben zufolge eine Kaufoption für Buta.

Der frühere Juniorennationalspieler Portugals war im Sommer 2022 von Royal Antwerpen aus Belgien nach Frankfurt gekommen. Zu Beginn seiner Zeit in Hessen fiel Buta wegen einer Knie-Operation monatelang aus. In der vergangenen Saison kam der Außenbahnspieler für die Eintracht aber in 30 Bundesliga-Spielen zum Einsatz.

«Aurélio hatte durch seine Verletzung sicherlich keinen einfachen Start in Frankfurt. Umso erfreulicher war seine Entwicklung und seine Einsätze in der Folge», sagte Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung laut Mitteilung.