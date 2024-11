Die Nations League ist seit der Saison 2018/19 Teil des UEFA-Wettbewerbsformats und ersetzt klassische Freundschaftsspiele durch Pflichtspiele. Sie bietet zudem eine zusätzliche Möglichkeit zur Qualifikation für große Turniere. Zu Beginn wurden die Nationalmannschaften basierend auf ihren UEFA-Koeffizienten in vier Ligen (A-D) eingeteilt. Im zweijährigen Turnus treten die Teams zunächst in einer Ligaphase an, die Auf- und Abstiege ermöglicht. Am sechsten und letzten Spieltag der Gruppenphase fährt das deutsche Team nach Budapest: Rückspiel gegen Ungarn. Das Hinspiel haben die Deutschen am 7. September überzeugend mit 5:0 gewonnen, auch in der EM-Gruppenphase sind die DFB-Männer am 19. Juni 2024 mit 2:0 als Sieger vom Platz gegangen.

Wann findet das Match zwischen Ungarn und Deutschland statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und gibt es das Nations-League-Spiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Begegnung zwischen der DFB-Elf und den Magyaren haben wir hier für Sie.

Ungarn vs. Deutschland in der Nations League: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Ungarn und Deutschland treffen laut Nations-League-Spielplan am 19. November 2024 aufeinander. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Budapester Puskás Aréna Park. Der letzte Spieltag der Nations League-Gruppenphase beginnt am 17. November um 15 Uhr mit dem Spiel zwischen Lettland und Armenien. Die letzten Matches finden am 19. November zeitgleich um 20.45 Uhr statt. Dann spielen Wales gegen Island und Malta gegen Andorra.

Ungarn – Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Nations League 24/25

In Deutschland teilen sich mehrere Sender und Streaming-Anbieter die Übertragung der Nations League 2024/25. Alle Spiele in voller Länge sind nur über DAZN verfügbar, ein Jahresabo kostet derzeit 34,99 Euro monatlich (Stand: November 2024). Spiele mit deutscher Beteiligung sind hingegen kostenlos im Free-TV bei RTL, ARD oder ZDF zu sehen. Das Match Ungarn gegen Deutschland wird vom ZDF übertragen. Die Moderation übernimmt Jochen Breyer, mit Analysen von Friederike Kromp und Per Mertesacker. Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Hier noch einmal alle Informationen zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: Ungarn - Deutschland, 6. Spieltag der Gruppenphase, Nations League 24/25

Datum: Dienstag, 19. November 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 20.45 Uhr, Start der Übertragung um 20.15 Uhr

Ort: Puskás Aréna Park, Budapest

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream : ZDF

Ungarn gegen Deutschland in der Nations League: Bilanz der Teams

In der UEFA Nations League fällt der Direktvergleich zwischen Ungarn und Deutschland laut fussballdaten.de pari aus: je ein Sieg für beide Teams, ein Unentschieden. Die Gesamtbilanz aus 41 Spielen ist ähnlich: 15 Siege für die Deutschen, 13 für die Magyaren. Dreizehnmal remis also. Das Torverhältnis liegt bei 84:74 zugunsten des DFB-Teams. Und, siehe oben: In den letzten beiden Länderspielen hatte Deutschland die Nase vorn.