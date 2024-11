Messi mit Miami überraschend ausgeschieden

Fußball-Weltmeister Lionel Messi ist mit Inter Miami in der nordamerikanischen MLS überraschend in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Das Team aus Florida verlor am Samstagabend (Ortszeit) das entscheidende dritte Spiel gegen Atlanta United 2:3 (1:2). Die erste Partie hatte Miami mit 2:1 gewonnen, die zweite bei Atlanta United mit 1:2 verloren.

Miami ging durch Matías Rojas (17.) in Führung, doch drehte Jamal Thiaré mit zwei Toren in Halbzeit eins (19., 21.) das Spiel für Atlanta. Der achtmalige Weltfußballer Messi konnte in der zweiten Halbzeit per Kopfball (65.) noch einmal ausgleichen, doch Bartosz Slisz' Kopfball in der 76. Minute zum 3:2 war der Siegtreffer. Brad Guzan im Tor von Atlanta sicherte mit spektakulären Paraden den Sieg. Messi traf in den Schlussminuten mit zwei Freistößen nur die Mauer aus Atlanta-Spielern. Damit trifft Atlanta auf Orlando City.

Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta brachte es dagegen nur auf 40 Zähler und rutschte erst über die Qualifikation gegen CF Montreal noch in die Playoffs. Miami ist das finanzstärkste Team der MLS Miami. Der deutsche Ex-Nationalspieler Marco Reus hat mit Los Angeles Galaxy bereits das Weiterkommen souverän geschafft.

