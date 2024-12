Reus kann im MLS Cup für Los Angeles Galaxy spielen

Ex-Nationalspieler Marco Reus sitzt im MLS Cup bei seinem Club Los Angeles Galaxy zunächst auf der Bank. Der langjährige Profi von Borussia Dortmund wurde nach Adduktorenproblemen rechtzeitig fit für das Duell um die Meisterschaft mit den New York Red Bulls, für einen Einsatz von Beginn an reichte es aber nicht. Reus war vor einer Woche beim 1:0 gegen die Seattle Sounders zur Halbzeit ausgewechselt worden und hatte noch am Donnerstag von einem Wettlauf gegen die Zeit gesprochen. Für Reus geht es um die erste Meisterschaft seiner Karriere.

Der 35-Jährige hat in Deutschland die Ausbeute von zwei Siegen im DFB-Pokal und drei Erfolgen im deutschen Supercup. Dreimal verlor er ein DFB-Pokal-Finale, erst im Mai unterlag die Borussia in Reus letztem Spiel für Dortmund im Finale der Champions League Real Madrid. Dazu kommen sieben Vizemeisterschaften in der Bundesliga - die Schale in die Luft halten konnte Reus nie, er kam erst nach der Meisterschaft 2012 zum BVB.

Nach zwölf Jahren beim BVB lief sein Vertrag im Sommer aus und er wechselte im August nach Los Angeles. Rekordmeister Galaxy hat den Titel bereits fünf Mal gewonnen, wartet aber seit dem Sieg 2014 auf Meisterschaft Nummer sechs. Die von Ex-Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz betreuten Red Bulls um den ehemaligen Leipziger Profi Emil Forsberg haben den Titel in der Major League Soccer noch nie gewonnen. Forsberg ist für New York der Kapitän und spielt von Beginn an.