«Alles für den Club»: Barças Cubarsi zeigt schlimme Wunde

Das Gesicht ist blutverschmiert, die rechte Wange arg lädiert: Am Tag nach dem 5:2-Sieg seines FC Barcelona zeigte Spaniens Fußball-Juwel Pau Cubarsi seine schlimme Verletzung aus dem Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad. Der 17-Jährige war am Mittwochabend bei einer Abwehraktion von Gegenspieler Uros Spajic in der 63. Minute mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden. Dabei erlitt er eine lange klaffende Wunde, die mit mehreren Stichen genäht werden musste.

«Er brauchte ein paar Stiche, aber ist in Ordnung», sagte Barcelonas Trainer Hansi Flick. Der FC Barcelona postete am Tag danach Fotos von Cubarsi im Kurznachrichtendienst X unter der Überschrift «Alles für den Club». Deutlich zu sehen ist die Naht, mit der die Wunde verschlossen wurde. Auf einem Foto bei Instagram präsentierte sich der Nationalspieler trotz Wunde lächelnd und mit dem Daumen nach oben.

Cubarsi war in der 67. Minute ausgewechselt und medizinisch behandelt worden. Belgrads Kapitän Spajic hatte für die unglückliche Aktion die Gelbe Karte gesehen.