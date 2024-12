Bayern-Leihspieler Zaragoza fällt nach Mittelfußbruch aus

Bryan Zaragoza vom FC Bayern München fällt bis auf Weiteres verletzt aus. Der spanische Angreifer, der derzeit an CA Osasuna verliehen ist, zog sich am Montagabend im Liga-Spiel beim FC Sevilla einen Bruch am Mittelfuß zu. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit.

Der 23-Jährige wird sich nun zunächst in seinem Heimatland in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern behandeln lassen. Zaragoza ist bis Saisonende an Osasuna verliehen - in München hat er einen Kontrakt bis Juni 2029.