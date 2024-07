GC Augsburg spielt um den Bundesliga-Aufstieg

Der letzte Spieltag der Deutschen Golf Liga beim GC München Valley hinter den Zweitliga-Golfern des GC Augsburg. Mit dem Tagessieg gelang ihnen die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd und die Qualifikation für das Aufstiegsspiel.

Zur Ausgangssituation: Nach vier Spieltagen belegten die Augsburger einen Punkt vor den Mitbewerbern des GC Am Habsberg den ersten Platz. Die Mindestvorgabe war daher eine Platzierung vor eben jenen Habsbergern, aber so wie an den vergangenen Spieltagen auch, sollte doch der Tagessieg, jetzt eben ein drittes Mal in die Fuggerstadt geholt werden. Was gelang.

Zu Beginn der Einzelrunden am Vormittag gingen die Habsberger direkt mit einigen Schlägen in Führung. Jedoch machte sich im weiteren Verlauf die weniger fehleranfällige und defensivere Taktik der Augsburger um Kapitän Philipp Schweyer bezahlt. Und so übernahmen die Fuggerstädter die Führung nach den Einzeln vor den Gastgebern aus München Valley und den direkten Verfolgern aus Habsberg. Die klassischen Vierer am Nachmittag mussten aufgrund heftiger Gewitter und Regenfälle zuerst unterbrochen und letztlich abgebrochen werden.

Aufgrund der Ligastruktur gibt es keinen direkten Aufsteiger in die 1. Bundesliga, sondern aus allen vier 2. Bundesligen werden in zwei Aufstiegsspielen die zwei Aufsteiger ermittelt. Bereits letztes Jahr hatten die Augsburger die Chance, den Schritt in das Oberhaus zu machen, scheiterten jedoch an den starken Männern aus dem Frankfurter Golfclub. Dieses Jahr geht es gegen die Mannschaft des GC Neuhof, südlich von Frankfurt a. M., welche die 2. Bundesliga Mitte ebenfalls erst am letzten Spieltag für sich entscheiden konnten.

Am 11. August ab 8 Uhr treten die Augsburger gegen die Neuhofer auf der Anlage des Stuttgarter GC Solitude an. Die Augsburger kennen die Anlage bereits aus dem letztjährigen Aufstiegsspiel. (AZ)