Das Comeback des Bargelds: Dänemark Banken raten zum Cash

Wer seine Einkäufe grundsätzlich in bar erledigt, ist sich hierzulande den mitleidigen Blicken der Digitalfraktion sicher. Allgemein geht auch in Deutschland der Trend klar zum kontaktlosen Bezahlen: Wurden vor zehn Jahren noch acht von zehn Käufe bar auf die Kralle geregelt, halten sich Bargeld und digitale Bezahlung mittlerweile in etwa die Waage. Ausgerechnet aus dem digitalen Dänemark dringt nun frohe Kunde ans Ohr aller Freunde von Scheinen und Münzen: Die dortige Nationalbank rät den Bürgern, sich einen Vorrat an Bargeld anzulegen. Etwa 250 Kronen pro Person, umgerechnet also etwa 30 Euro, sollte jeder Haushalt für alle Fälle aufbewahren.

Hintergrund dafür: Wenn mal die Technik streikt, nützen das beste Smartphone und die flinkeste EC-Karte nichts mehr. So geschehen im Juli, als wegen eines Netzausfalls drei Stunden lang die meisten Kartenzahlungen in Dänemark unmöglich waren. Wenn das nicht klappt, ist aber wirklich mal was faul im Staate Dänemark. Andere Länder wie Spanien, Portugal oder Frankreich können von ähnlichen Problemen berichten.

In Deutschland sind noch rund zwölf Millionen D-Mark im Umlauf

Idealerweise, so die dänischen Bänker, sollte man den Betrag in kleiner Stückelung zu Hause aufbewahren – kann ja gut sein, dass der Verkäufer nur wenig Bargeld hat und dementsprechend Probleme hat, Wechselgeld herauszugeben. Wobei: Wer das dänische Preisniveau kennt, der weiß: Mehr als eine Runde Kaffee und Kuchen mit der Familie ist mit den empfohlenen Beträgen eh nicht drin. Den Deutschen muss aber niemand eigens sagen, Bargeld zu horten. Laut Informationen der Bundesbank befinden sich alleine rund zwölf Millionen D-Mark noch im Umlauf, von den Euros wollen wir mal gar nicht anfangen.