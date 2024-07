Geräteturnen bei Olympia 2024: Zeitplan und Übertragung live im Free-TV

Die Olympischen Sommerspiele starten in diesem Jahr laut offiziellem Zeitplan von Olympia 2024 am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier. Die Ausnahmen bilden Fußball, Handball und Rugby. Die Wettkämpfe in diesen drei Disziplinen starten schon einige Tage vorher. Bereits das dritte Mal werden Olympischen Spiele in Frankreich ausgetragen.

Unter dem Motto "Games Wide Open" soll Olympia 2024 für Inklusion, Gleichheit und Verantwortung stehen. Ingesamt 329 Gold- Silber- und Bronze-Medaillen werden in 32 Disziplinen vergeben, eine davon ist das Geräteturnen. Was sind die Termine und der Zeitplan für das Geräteturnen und wo kann man die Wettkämpfe im TV und Stream mitverfolgen? Alle wichtigen Infos zum Geräteturnen bei Olympia 2024 gibt es hier.

Geräteturnen bei Olympia 2024: Zeitplan und Termine

Noch stehen die deutschen Athleten für Olympia 2024 nicht vollständig fest. Mit einigen wenigen Ausnahmen bleibt das Team Deutschland bislang ein Geheimnis. Vom 14. Mai 2024 bis 26. Juli 2024 werden die Athleten und Athletinnen für Olympia 2024 nominiert. Los gehen die Wettkämpfe im Geräteturnen einen Tag nach der Eröffnungsfeier am Samstag, 27. Juli 2024. Bewertet werden die Turner in zwei Kategorien: Schwierigkeit und Ausführung. Die D-Note bewertet die Schwierigkeit (Difficulty) und die E-Note die Ausführung (Execution). Beide Werte ergeben am Ende die finale Note.

Hier finden Sie den Zeitplan und die Termine der einzelnen Disziplinen:

Samstag, 27. Juli 2024:

Herren Qualifikation, Subdivision 1, 11 Uhr

Herren Qualifikation, Subdivision 2, 15.30 Uhr

Herren Qualifikation, Subdivision 3, 20 Uhr

Sonntag, 28. Juli 2024:

Damen Qualifikation, Subdivision 1, 9.30 Uhr

Damen Qualifikation, Subdivision 2, 11.40 Uhr

Damen Qualifikation, Subdivision 3, 14.50 Uhr

Damen Qualifikation, Subdivision 4, 18 Uhr

Damen Qualifikation, Subdivision 5, 21.10 Uhr

Montag, 29. Juli 2024:

Herren Team Finale, 17.30 Uhr

Dienstag, 30. Juli 2024:

Damen Team Finale, 18.15 Uhr

Mittwoch, 31. Juli 2024:

Herren Mehrkampf Finale, 17.30 Uhr

Donnerstag, 1. August 2024:

Damen Mehrkampf Finale, 18.15 Uhr

Samstag, 3. August 2024:

Herren Boden Finale, 15.30 Uhr

Damen Sprung Finale, 16.20 Uhr

Herren Pauschenpferd Finale, 17.10 Uhr

Sonntag, 4. August 2024:

Herren Ringe Finale, 15 Uhr

Damen Stufenbarren Finale, 15.40 Uhr

Herren Sprung Finale, 16.25 Uhr

Montag, 5. August 2024:

Herren Barren Finale, 11.45 Uhr

Damen Schwebebalken Finale, 12.36 Uhr

Herren Reck Finale, 13.31 Uhr

Damen Boden Finale, 14.20 Uhr

Geräteturnen bei Olympia 2024: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung von Olympia 2024 wird von Warner Bros. Discovery übernommen. Das bedeutet für die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die Wettkämpfe live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen sein werden. Man muss sich jedoch nicht alleine auf die Übertragung im TV verlassen. Bei einer Sportveranstaltung mit 32 Disziplinen kann man unmöglich alle Wettkämpfe gleichzeitig im Fernsehen übertragen. Genaue Informationen zur Übertragung gibt es jedoch noch nicht. Neben dem linearen TV-Pogramm kann man Olympia 2024 auch im Stream verfolgen. Sowohl bei discovery+ als auch bei ARD und ZDF wird es einen Livestream geben.

Diese Wettkämpfe beim Geräteturnen zeigen die ARD und das :

Turnen: Qualifikation (M): 27. Juli 2024 ab 10.55 Uhr im Live-Stream der ARD

Turnen: Qualifikation (M): 27. Juli 2024 ab 19.55 Uhr im Live-Stream der ARD

Turnen: Mehrkampf Qualifikation (F): 28. Juli 2024 ab 9.20 Uhr im Live-Stream der ARD

Turnen: Qualifikation (F): 28. Juli 2024 ab 18 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Mannschaft, Finale (M): 29. Juli 2024 ab 17.25 Uhr im Live-Stream der ARD

Turnen: Mannschaft, Finale (F): 30. Juli 2024 ab 18.15 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Mehrkampf Finale (F): 1. August 2024 ab 18.15 Uhr im Live-Stream der ARD

Turnen: Boden Finale (M): 3. August 2024 ab 15.30 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Sprung Finale (F): 3. August 2024 ab 16.20 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Pauschenpferd Finale (M): 3. August 2024 ab 17.10 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Barren Finale (M): 5. August 2024 ab 11.45 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Schwebebalken Finale (F): 5. August 2024 ab 12.35 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Reck Finale (M): 5. August 2024 ab 13.30 Uhr im ZDF -Live-Stream

Turnen: Boden Finale Boden (F): 5. August 2024 ab 14.20 Uhr im ZDF -Live-Stream

