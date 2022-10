Fliegende Fackeln, stürzende Fans: Was ist da los auf Europas Fußballtribünen?

Im europäischen Fußball kam es zuletzt verstärkt zu Gewaltexzessen. In Köln gibt es deshalb eine Polizeirazzia, in Frankreich eskaliert die Lage komplett. Beobachter fürchten Tote.

Es könnte Tote geben. Man sagt das ja oft, besonders im Sport, und meint es nicht so. Doch der führende Polizeigewerkschafter Michael Mertens wollte seine Worte wohl genauso verstanden wissen, als er dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte: "Wenn sich nicht bald etwas ändere, ja, ,dann könnte es Tote geben'". Und auch Michael Gabriel, der Koordinator der deutschen Fanprojekte, sprach im Deutschlandfunk von Glück, dass es "keine Toten gegeben hat", vor kurzem, in Nizza.