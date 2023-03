Kraftsport

15:40 Uhr

Zu Besuch bei den Kraftpaketen aus Lechhausen

Plus Die Gewichtheber vom Augsburger A-Team-Lifting steigen vier Jahre nach Vereinsgründung in die 2. Bundesliga auf. In Lechhausen entsteht gerade ihr neues Vereinsheim.

Von Noa Hüper Artikel anhören Shape

Mitten im Lechhausener Industriegebiet, in einem verlassenen Bürogebäude stampft das A-Team-Lifting aktuell sein neues Vereinsheim aus dem Boden. Auf 200 Quadratmetern entstehen Umkleiden, Toiletten und das Wichtigste: der Trainingsraum für die Augsburger Gewichtheber, die jüngst in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind.

Der Boden ist mit schwarzen Matten ausgelegt, Teile des Inventars und das Logo an der Wand fehlen zwar noch, doch die Langhanteln und Gewichte für die ersten Trainingseinheiten liegen schon bereit. Auf den ersten Blick wirkt der lichtdurchflutete Raum wie ein herkömmliches Fitnessstudio. Fahrradergometer, Trainingsbänke und Kurzhanteln stehen bereit. Als Kraftdreikämpfer Anthony Brösel 260 Kilo aus dem Kreuz hebt, ist aber klar: Hier trainieren keine Amateure.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen