Gladbach-Legende Frank Schäffer mit 72 Jahren gestorben

Der ehemalige Fußballprofi von Borussia Mönchengladbach, Frank Schäffer, ist tot. Der gebürtige Leonberger (Landkreis Böblingen) ist am Freitag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilte sein früherer Verein mit. Auf X, ehemals Twitter, postete der Bundesligist zwei Fotos Schäffers und schrieb: „Borussia trauert um Frank Schäffer. Der ehemalige Verteidiger, der in den Siebzigerjahren fünf Titel mit der FohlenElf errang, ist im Alter von 72 Jahren verstorben.“

Frank Schäffer ist tot: Er feierte mit Gladbach fünf Titel

Schäffer spielte ab 1974 bei Borussia Mönchengladbach und prägte mit dem Team die bislang erfolgreichste Ära des Klubs. So gewann der Innenverteidiger mit den Gladbachern dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft (1975 bis 1977) sowie zweimal den UEFA-Cup (in den Jahren 1975 und 1979).

Da die Borussia bereits zum Ende der 1970er Jahre einen personellen Umbruch durchlebte und in der Bundesliga sogar in Abstiegsgefahr geriet, war der UEFA-Cup-Sieg 1979 auch rückblickend eines der großen Highlights für Schäffer: „Dieser Titel war etwas ganz Besonderes. 1979 war die Bestätigung, dass wir es noch draufhaben“, sagte der frühere Defensivspieler laut Vereinswebseite später über den Erfolg. Doch auch danach hielt Schäffer seinem Klub die Treue. „Wir haben zwar immer noch interessanten Fußball mit hochtalentierten Spielern gespielt, aber wir waren nicht mehr konstant genug“, sagte Schäffer demnach über den Beginn der 1980er Jahre.

Frank Schäffer machte sich auch als Musiker einen Namen

Nach insgesamt neun Jahren, fünf Titeln und fast 300 Spielen für Borussia Mönchengladbach beendete er seine Profikarriere und zog zurück in seine schwäbische Heimat. „Borussia wird ihm immer ein würdiges Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen“, heißt es in der Mitteilung der Borussia.

Bereits vor seiner Karriere sowie nach dem Ende spielte Schäffer zudem in der von ihm gegründeten Coverband „Eddy and the News“. Als Sänger trat er mit seiner Band bei unzähligen Stadtfesten, Vereinsjubiläen, Eröffnungen und ähnlichen Veranstaltungen auf, vor allem in seiner Heimatregion. Bis zuletzt: Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, sei Schäffer mit der Band noch Anfang August dieses Jahres beim „Strohländle“ auf dem Engelberg in Leonberg aufgetreten und hatte dabei für einen großen Besucherandrang gesorgt.