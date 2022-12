Die neue Lockerheit des Bastian Schweinsteiger

Wie der frühere Fußball-Profi seine TV-Kollegin Esther Sedlaczekbei der Fußball-WM in Katar kurz aus dem Konzept bringt.

Da ist einem die Hitze wohl etwas zu Kopf gestiegen. In der Wüste wird es mitunter ja recht warm, was offenbar Gefühle in Wallung bringen kann. Zu erleben bei Bastian Schweinsteiger, der viele Wochen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar als TV-Experte dabei war und die letzten Übertragungsminuten nach dem Finale zu einem lustigen Flirtversuch nutzte.

Moderatorin Esther Sedlaczek verabschiedete sich gerade von den Zuschauerinnen und Zuschauern und bedankte sich dabei auch bei ihrem Nebenmann. Großartig sei die Zeit gewesen, sagte Sedlaczek. Auch Schweinsteiger habe die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht, bestätigte er – und fügte schelmisch an: „Jetzt gehen wir zwei Wochen in Urlaub zusammen, oder?“ In die gemeinsame Verlängerung also. Sedlaczek wirkte überrascht, löste die Situation aber humorvoll auf. „Ja, na selbstverständlich. Nein, nein, nein. Machen wir natürlich nicht! Danke. Viel Spaß mit deiner Familie. Und die letzten Worte habt ihr im Studio.“

Bastian Schweinsteiger ist mit der Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic verheiratet

Sedlaczek und Schweinsteiger haben in der Wüste viel Zeit zusammen verbracht. Einen großen Teil davon vor den Kameras der ARD, also immer im Blickfeld der Öffentlichkeit. Sind sich die beiden aber vielleicht auch privat näher gekommen? Das scheint ausgeschlossen. Schweinsteiger ist in einer glücklichen Beziehung mit Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic.

Der 38-Jährige bewies in diesem letzten Moment einfach seine neue Lockerheit vor der Kamera. Der Weltmeister von 2014 hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten als TV-Experte. In Katar aber war er ein echter Gewinn – mit seinen Analysen, aber auch seinen Sprüchen. Nur Sedlaczek brachte er damit kurz aus dem Konzept.

