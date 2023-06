Mit Kruse wird es nie langweilig

Fußball-Zweitligist Paderborn wagt sich an Ex-Nationalspieler Max Kruse heran. Ein Spektakel ist garantiert.

Wo ist eigentlich Max Kruse abgeblieben? Im November vergangenen Jahres war der grandiose Kicker, der immerhin für diverse Klubs insgesamt 370 Bundesliga- und Zweitligaspiele absolvierte, beim VfL Wolfsburg von Trainer Niko Kovac aussortiert worden. Jammerschade, vielleicht kein Riesen-Verlust für den Fußball, aber für die Journalisten und damit für den geneigten Leser.

Dem ehemaligen Nationalspieler geht ein Ruf wie Donnerhall voraus. Weshalb der 35-Jährige auf dem Transfermarkt zum Ladenhüter geworden ist. Einige Kostproben. Weil in Wolfsburg rein vergnügungsmäßig der tote Hund begraben ist, fuhr Kruse im Herbst 2015 mit ein wenig Bargeld und ein paar Kumpels nach Berlin. Er wollte ein wenig Karten spielen und dann Spaß haben. Pokerface Kruse hatte am Spieltisch Glück und vermehrte sein Kleingeld auf 75.000 Euro. Bei der Heimfahrt nach Wolfsburg – mit dem Taxi wohlgemerkt, wie denn auch sonst? – vergaß er sein Bargeld im Kofferraum. Wie gewonnen, so zerronnen.

"Mad Max" fährt mit dem Maserati vor

Bereits zu seinem Karrierestart in der Bundesliga 2007 bei Werder Bremen drehte Kruse Pirouetten im Fettnäpfchen. Als "MC Max" rappte er in einem Video über Sexpraktiken mit Damen aus dem horizontalen Gewerbe. Was ein Fußball-Profi eben in seiner Freizeit so macht. Seine Kicker-Karriere hing am seidenen Faden. Beim SC Freiburg fuhr "Mad Max" mal eben mit einem 450-PS-starken Maserati vor.

Damenbesuch bei der Nationalmannschaft

Dennoch gehörte der Mann aus Reinbek bei Hamburg mit seinem Talent in die Nationalmannschaft und wäre 2014 wohl auch Weltmeister geworden. Doch 2013 wurde ihm unerlaubter Damenbesuch im Rahmen eines Länderspiels gegen England zum Verhängnis. Die WM-Titelparty musste er vom Sofa aus verfolgen. Inzwischen ist es still geworden um Max Kruse. Seit November 2022 wartet der Kicker auf ein Anschluss-Engagement. Doch jetzt die gute Nachricht. Paderborn will sein Image als Provinzklub mit der Verpflichtung der schillernden Figur offenbar aufpolieren. Die Ostwestfalen suchen Verstärkung in der Offensive und haben offenbar Interesse an der Skandalnudel.

Nach Informationen der Bild-Zeitung sollte der 35-Jährige am Donnerstag seinen Medizincheck absolvieren. Wir drücken die Daumen, dass Kruse auf die Fußball-Bühne, wenn auch nur in der zweiten Liga, zurückkehrt. Saftige Geschichten jenseits von flach spielen und hoch gewinnen sind stets willkommen.

Lesen Sie dazu auch