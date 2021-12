Warum die WM zweimal im Jahr stattfinden muss

Plus Der Fifa-Präsident möchte die WM häufiger austragen als bisher gewohnt. Unser Autor fragt sich: Warum nicht gleich den Fußball ganz umkrempeln? Eine Glosse.

Braucht es die Bundesliga in dieser Form eigentlich noch? Eine Frage, die dringend diskutiert werden muss. Steht Deutschlands Fußball-Eliteliga doch ebenso wie andere Ligen dieser Welt den hochtrabenden Plänen des Fußball-Weltverbandes Fifa nur im Weg. 34 Spieltage, dazu ein Pokalwettbewerb, was könnte man nicht alles Sinnvolles in dieser Zeit anfangen. Eine WM austragen zum Beispiel. Und das nicht, wie bis jetzt gewohnt und bislang sinnvoll erscheinend, im Vier-Jahres-Rhythmus. Und auch nicht, wie es Fifa-Präsident Gianni Infantino vorschwebt, alle zwei Jahre. Nein, wenn, dann richtig. Mindestens zweimal jährlich sollten sich die besten Teams der Welt zu einem mehrmonatigen Turnier treffen. Ach was, warum nur die besten Teams der Welt? Alle sollen dabei sein, von Afghanistan bis Zypern. Alle sollten die Chance haben, an die großen Geldtöpfe heranzukommen.

