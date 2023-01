Nachruf

15:11 Uhr

Zum Tod von Rosi Mittermaier: Eine, die das Rampenlicht nie liebte

Plus Rosi Mittermaier war die beste Skirennfahrerin ihrer Zeit, doch sie hat sich nie etwas auf ihre Erfolge eingebildet. Über das Mädchen von der Winklmoosalm und das, was bleibt.

Von Andreas Kornes

Während Rom unter den Augen der Weltöffentlichkeit Abschied vom früheren Papst Benedikt XVI. nahm, starb in Garmisch-Partenkirchen in aller Stille eine Frau, die jeder nur als „Gold-Rosi“ kannte. Am Mittwoch ist sie im Alter von 72 Jahren gestorben.

