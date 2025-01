Jürgen-Roth-Cup: Die SpVgg Joshofen-Bergheim holt sich den großen Pott

Der Stolz war den jungen Kickern der SpVgg Joshofen-Bergheim deutlich anzusehen, als sie am Sonntagabend den riesengroßen Siegerpokal aus den Händen des mittlerweile ehemaligen Neuburger Schiedsrichterobmanns Jürgen Roth in Empfang nahmen. Mit 1:0 hatte der Fußball-Kreisligist soeben im Finale des Hallenfußball-Turniers der Schiedsrichtergruppe Neuburg, das seit diesem Jahr erstmals den Namen „Jürgen-Roth-Cup“ trägt, den Kreisklassisten SC Ried durch einen Treffer von Lucas Möller bezwungen und sich damit einen Pott gesichert, der laut Roth Platz für „mindestens zehn Liter“ biete. Als zusätzliche Belohnung legte er spontan noch einen Kasten Bier oben drauf, was bei den siegreichen Akteuren gleich noch einen zusätzlichen Applaus nach sich zog.

