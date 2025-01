Jürgen-Roth-Cup: Kann der FC Rennertshofen erneut jubeln?

Ganz im Zeichen des „Budenzaubers“ (andere sprechen von „harter Arbeit mit dem Ball“) steht am Wochenende die Sporthalle am Volksfestplatz. Insgesamt 16 Mannschaften kämpfen am Samstag und Sonntag beim Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg, in der es zum ersten Mal um den sogenannten „Jürgen-Roth-Cup“ geht, um den Sieg. Titelverteidiger ist dabei Kreisligist FC Rennertshofen, der im vergangenen Jahr den Liga-Konkurrenten SpVgg Joshofen-Bergheim deutlich mit 4:0 besiegte.

„Wir kommen immer gerne zu dieser Veranstaltung, da von der Organisation her in den zurückliegenden Jahren immer alles hervorragend funktioniert hat“, sagt FCR-Trainer Tommy Mutzbauer. Und nicht nur das. Seine Schützlinge präsentierten sich in der Vergangenheit auf dem Parkett zumeist ziemlich erfolgreich und sprachen zumeist ein gewichtiges Wörtchen in Sachen Turniersieg mit. „Die Jungs haben einfach Bock darauf, in der Halle zu spielen“, erklärt Mutzbauer, dessen Truppe sich aktuell auf freiwilliger Basis einmal in der Woche trifft, um dort dem runden Leder nachzujagen.

Glück und Pech liegen in der Halle eng beieinander

Dass der Tabellensechste der Kreisliga Ost auch bei der diesjährigen Auflage zum engsten Favoritenkreis zählt, liegt daher auf der Hand. „Natürlich wollen wir erneut ordentlich abschneiden“, meint der FCR-Übungsleiter - wohl wissend, dass „in der Halle Glück und Pech oftmals noch dichter beieinander liegen als im Freien. Schon allein aus diesem Grund darfst du bei der doch eher kurzen Spielzeit keinen Gegner unterschätzen“. Zumal auf die Rennertshofener ohnehin bereits in der Gruppenphase einige schwere Brocken warten. Neben Landesligist FC Ehekirchen, den Kreisliga-Konkurrenten SpVgg Joshofen-Bergheim und TSV Burgheim und Kreisklassist TSG Untermaxfeld bekommt es das Mutzbauer-Team noch mit den ambitionierten A-Klassisten SV Wagenhofen, VfR Neuburg II und FC Staudheim zu tun. „Da warten in der Tat schon einige attraktive Gegner, die uns das Leben sicherlich schwer machen wollen“, weiß Mutzbauer, der sich indes selbst auf dieses Turnier freut: „Das Besondere daran ist, dass - mit Ausnahme von Schrobenhausen, wo ja zumeist nur die Vereine aus dem Alt-Landkreis kicken - nur eine einzige derartige Veranstaltung gibt. Dementsprechend ist es eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Fußballern in der Winterpause zu treffen und auszutauschen.“

Auch der VfR Neuburg will ganz vorne mitspielen

Mehr als „nur eine gute Rolle spielen“ möchte indes Bezirksligist VfR Neuburg, der als klassenhöchster Verein in der Gruppe B die Favoritenrolle innehat. Neben der „Zweiten“ des TSV Rain sind noch die SG Klingsmoos/Pöttmes, der SC Ried, FC Zell/Bruck, die SG Illdorf/Straß, der BSV Neuburg und erneut VfL Westendorf vertreten. „Auch wenn wir eine sehr junge Mannschaft an den Start schicken, da wir ja noch einige Verletzte aus der ersten Saisonhälfte zu beklagen haben, wollen die Jungs definitiv um den Turniersieg mitspielen“, sagt Trainer und 1. Vorsitzender Peter Krzyzanowski. Im vergangenen Jahr schafften es die Lila-Weißen immerhin bis ins Halbfinale, mussten sich dann aber der SpVgg Joshofen-Bergheim mit 0:1 geschlagen geben.

Das Auftaktmatch bei diesem zweitägigen Hallen-Spektakel bestreiten am Samstag um 9 Uhr der FC Ehekirchen und FC Staudheim. Nachdem am Sonntag (ebenfalls ab 9 Uhr) zunächst die Gruppenphase beendet wird, beginnen die Viertelfinal-Duelle ab 15.30 Uhr. Das Endspiel ist um 17.30 Uhr geplant. Das siegreiche Team darf sich am Ende über eine schöne Prämie von 400 Euro für die Mannschaftskasse freuen. Aber auch der Zweit- (300 Euro), Dritt- (200 Euro) und Viertplatzierte (100 Euro) gehen nicht leer aus. Die Mannschaften auf den Rängen fünf bis acht erhalten noch jeweils einen Ball.

SPIELPLAN IM ÜBERBLICK:

Samstag

Gruppe A

9.00 Ehekirchen – Staudheim

9.14 Joshofen-Bergheim – Untermaxfeld

9.28 VfR Neuburg II – Rennertshofen

9.42 Wagenhofen – Burgheim

9.56 Untermaxfeld – Ehekirchen

10.10 Staudheim – Joshofen-Bergheim

10.24 Burgheim – VfR Neuburg II

10.38 Rennertshofen – Wagenhofen

10.52 VfR Neuburg II – Untermaxfeld

11.06 Ehekirchen – Joshofen-Bergheim

11.20 Staudheim – Wagenhofen

11.34 Rennertshofen – Burgheim

11.48 Untermaxfeld – Sraudheim

12.02 Wagenhofen – VfR Neuburg II

12.16 Burgheim – Ehekirchen

12.30 Joshofen-Bergheim – Rennertshofen

Gruppe B

13.30 BSV Neuburg – Zell/Bruck

13.44 Ried – VfR Neuburg

13.58 Rain II – Klingsmoos/Pöttmes

14.12 Illdorf/Straß – Westendorf

14.26 VfR Neuburg – BSV Neuburg

14.40 Zell/Bruck – Ried

14.54 Westendorf – Rain II

15.08 Klingsmoos/Pöttmes – Illdorf/Straß

15.22 Rain II – VfR Neuburg

15.36 BSV Neuburg – Ried

15.50 Zell/Bruck – Illdorf/Straß

16.04 Klingsmoos/Pöttmes – Westendorf

16.18 VfR Neuburg – Zell/Bruck

16.32 Illdorf/Straß – Rain II

16.46 Westendorf – BSV Neuburg

17.00 Ried – Klingsmoos/Pöttmes

Sonntag

Gruppe B

9.00 VfR Neuburg – Illdorf/Straß

9.14 Zell/Bruck – Westendorf

9.28 BSV Neuburg – Klingsmoos/Pöttmes

9.42 Rain II – Ried

9.56 Westendorf – VfR Neuburg

10.10 Klingsmoos/Pöttmes – Zell/Bruck

10.24 Illdorf/Straß – Ried

10.38 Rain II – BSV Neuburg

10.52 VfR Neuburg – Klingsmoos/Pöttmes

11.06 Ried – Westendorf

11.20 Zell/Bruck – Rain II

11.34 BSV Neuburg – Illdorf/Straß

Gruppe A

12.30 Untermaxfeld – Wagenhofen

12.44 Staudheim – Burgheim

12.58 Ehekirchen – Rennertshofen

13.12 VfR Neuburg II – Joshofen-Bergheim

13.26 Burgheim – Untermaxfeld

13.40 Rennertshofen – Staudheim

13.54 Wagenhofen – Joshofen-Bergheim

14.08 VfR Neuburg II – Ehekirchen

14.22 Untermaxfeld – Rennertshofen

14.36 Joshofen-Bergheim – Burgheim

14.50 Staudheim – VfR Neuburg II

15.04 Ehekirchen – Wagenhofen

Viertelfinale

15.30 1. Gruppe A – 4. Gruppe B (VF1)

15.45 2. Gruppe A – 3. Gruppe B (VF2)

16.00 3. Gruppe A – 2. Gruppe B (VF3)

16.15 4. Gruppe A – 1. Gruppe B (VF4)

Halbfinale

16.30 Sieger VF1 – Sieger VF2

16.45 Sieger VF3 – Sieger VF4

Spiel um Platz 3

17.15 Verlierer des Halbfinals

Endspiel

17.30 Sieger des Halbfinals