VfR Neuburg: Platz drei in Zuchering und zwei Neuzugänge

Am Ende hat es erneut nicht ganz gereicht. Wie schon knapp eine Woche zuvor beim Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg, dem „Jürgen-Roth-Cup“, kamen die Bezirksliga-Fußballer des VfR Neuburg auch beim „Budenzauber“ in Zuchering auf Platz drei. Den Siegerpokal sicherte sich Favorit FSV Pfaffenhofen (Landesliga), der im Endspiel den Gastgeber deutlich mit 3:0 besiegte. Nicht ganz so erfolgreich lief es hingegen für die SpVgg Joshofen-Bergheim. Hatte der Kreisligist beim Jürgen-Roth-Cup noch triumphiert, musste er sich diesmal mit Rang sechs in diesem acht Mannschaften starken Teilnehmerfeld, das nach Futsal-Regeln auf Torjagd ging, zufriedengeben.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zuchering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis