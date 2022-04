Hamburg-Marathon 2022: Übertragung im Live-Stream, Strecke, Teilnehmer

Nach zwei Jahren findet wieder ein Hamburg-Marathon mit Zehntausenden Teilnehmern statt. Alle Infos zu Live-Stream, Strecke und Teilnehmer im Überblick.

Nach zwei Jahren findet wieder ein Hamburg-Marathon mit Zehntausenden Teilnehmern und Hundertausenden Zuschauern an der Strecke statt. Das Event gilt als größter Frühjahrsmarathon in Deutschland: Knapp über 29.000 Teilnehmer haben bei der 36. Auflage für die unterschiedlichen Strecken gemeldet, darunter rund 10.600 Starter für den Marathon. Es handelt sich um das erste große Zuschauerevent in Hamburg seit März 2020 ohne größere Corona-Beschränkungen. "Wir haben über 25 Bands an der Strecke. Die Läufer werden den Marathon so erleben, wie 2019 oder in den Jahren davor", sagte Organisator Frank Thaleiser.

Übertragung: Hamburg-Marathon im Live-Stream

Den Hamburg-Marathon überträgt der Norddeutsche Rundfunk. Den Live-Stream finden Sie hier. Dort können Sie auch Fragen zur TV-Übertragung stellen, und mitdiskutieren – und bekommen Antworten von Kommentator Wilfried Hark, Moderator Andreas Käckell und Lauf-Fachfrau Sabrina Mockenhaupt.

Hamburg-Marathon 2022: Teilnehmer

Für die 42,195-Kilometer-Strecke haben 10.600 Teilnehmer ihre Start zugesagt. Zudem laufen 1275 Vierer-Staffeln den Marathon. Für den Halbmarathon liegen 4250 Anmeldungen vor. Schon am Samstag hatten sich am Schülerlauf "Das Zehntel" knapp 9000 Kinder beteiligt.

An der Spitze des Elitefeldes steht Abebe Negewo. Der Äthiopier trägt die Startnummer eins und reist mit einer persönlichen Bestzeit von 2:04:51 Stunden aus dem Jahr 2019 an. Barselius Kipyego aus Kenia lief erst im Vorjahr in Paris 2:04:48 Stunden. Tsegaye Mekonnen (ebenfalls Äthiopien), Hamburg-Sieger von 2017, blieb auch schon unter 2:05 Stunden, seine besten Zeiten von 2:04:32 und 2:04:46 stammen jedoch von 2014 und 2016.

Bei den Frauen läuft die 10-Kilometer-Weltrekordlerin (29:14 Minuten) Yalemzerf Yehualaw aus Äthiopien mit. Auf dem flachen Kurs will sie den Streckenrekord unterbieten. Den hält seit 2016 ihre Landsfrau Meselech Melkamu (2:21:54). "Ich bin sehr aufgeregt, weil es mein erster Marathon ist; aber natürlich bin ich auch glücklich, weil es eben der erste Marathon ist", sagte sie in einem Fernsehinterview vor dem Marathon.

Als Prämie für Streckenbestzeiten sind bei Männern und Frauen jeweils 15.000 Euro ausgelobt worden. Die Siegerin und Sieger erhalten 25.000 Euro bei Zeiten unter 2:08 beziehungsweise unter 2:23 Stunden.

Für die deutschen Teilnehmer geht es für heute zudem um die Qualifikation für die WM in Eugene im Juli und für die EM in München im August. Jeweils sechs Startplätze für die EM und drei für die WM vergibt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) dieses Jahr. Bei den Männern stehen aus deutscher Sicht Philipp Pflieger und Johannes Motschmann im Fokus. Bei den Frauen sind es Deborah Schöneborn und Kristina Hendel.

Hamburg-Marathon: Strecke

Die Strecke des Hamburg-Marathons führt entlang zahlreicher Sehenswürdigkeiten der Elbstadt. Der Start ist auf der Karolinenstraße an der Hamburg Messe, dann geht es über die Reeperbahn, die Elbchausee, entlang der St. Pauli Landungsbrücken vorbei an der Speicherstadt und der Elbphilharmonie. Über den Jungfernstieg, Schwanenwilk, Stadtpark geht es zum nördlichsten Punkt der Strecke in Ohlsdorf. Vorbei am Westufer der Alster geht es schlussendlich zur Zielgeraden an der Karolinenstraße. Den Streckenplan finden Sie hier.