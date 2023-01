Handball-Testspiele 2023: Deutschland – Island live im TV und Stream sehen

Die Freundschaftsspiele Deutschland vs. Island im Handball finden Anfang Januar in Deutschland statt und gelten als Testspiele vor der Handball-WM in Polen und Schweden. Infos zu diesen Spielen sowie zur Übertragung im TV finden Sie hier.

Die Handball Testspiele Deutschland gegen Island finden am Samstag, den 7. Januar sowie am Sonntag, den 8. Januar 2023 in 2 Arenen in Deutschland statt.

Eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel der WM in Polen und Schweden tritt die DHB-Mannschaft zweimal gegen Island an. Island gilt als sehr gute Mannschaft mit einigen Bundesligaspielern wie Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson.

Der Trainer der DHB-Mannschaft Alfred Gislason spielte selbst für Island und war dort als Nationaltrainer tätig: "Ich bin glücklich, dass wir Island vor der WM für zwei Länderspiele in Bremen und Hannover bekommen haben", wird er zitiert.

Bisher sind die beiden Teams in 17 Spielen gegeneinander angetreten, Deutschland hat in 9 Spielen den Sieg errungen, Island in 6, 2 Partien gingen unentschieden aus. Am 8. Januar steht ein weiteres Testspiel gegen Island an, der 1. Spieltag der WM ist für Deutschland schließlich am 13. Januar um 18 Uhr gegen Katar.

Alle Infos zum Spielbeginn, den Spielorten, der Live-Übertragung im Free-TV und im Live-Stream erfahren Sie hier.

Testspiel Handball Deutschland – Island: Termine, Orte und Spielbeginn

Deutschland und Island treten in 2 Testspielen vor Vorrunden-Beginn der Handball-WM gegeneinander an. Die Termine der Länderspiele in Bremen und Hannover im Überblick:

Testspiel : Deutschland – Island

– Datum: 7. Januar 2023

7. Januar 2023 Ort: Bremen , ÖVB-Arena

, ÖVB-Arena Uhrzeit: 16.15 Uhr

Testspiel : Deutschland – Island

: – Datum : 8. Januar 2023

: 8. Januar 2023 Ort : Hannover , ZAG Arena

: , ZAG Arena Wann: 15.30 Uhr

Bei der Handball-WM 2023 in Kattowitz treffen die Handballer in Gruppe E am

13. Januar auf Katar ,

, 15. Januar auf Serbien ,

, 17. Januar auf Algerien .

Free-TV oder Pay-TV: Übertragung des Testspiels Deutschland vs. Island?

Die Testspiele aus den Stadien in Bremen und Hannover werden live im Free-TV oder im Live-Stream übertragen. Das Spiel Deutschland - Island am 7. Januar läuft im Free-TV und Stream im ZDF. Das zweite Testspiel am 8. Januar gibt es zwar nicht im TV zu sehen, dafür aber im kostenlosen Live-Stream des ZDF-Sportstudios. Hier noch einmal die Sendetermine im Überblick:

Testspiel Deutschland - Island , 7. Januar 2023, ab 16 Uhr im ZDF

- , 7. Januar 2023, ab 16 Uhr im Testspiel Deutschland - Island , 8. Januar 2023, ab 15.25 Uhr im kostenlosen Sportstudio-Live-Stream

Handball-WM 2023: DHB Team aktueller Kader

Der Kader des Bundestrainers Alfred Gislason ist bis zum Auftaktspiel am 13. Januar 2023 auf 18 Spieler reduziert. Marcel Schiller, Lukas Stutzke und Julius Kühn sind verletzt, auch Fabian Wieder tritt zur WM nicht an. Der 35-Kader für die WM sieht aktuell so aus:

Keeper:

Till Klimpke ( HSG Wetzlar )

) Andreas Wolff (KS Kielce)

(KS Kielce) Joel Birlehm ( Rhein-Neckar Löwen )

) Silvio Heinevetter ( TVB Stuttgart )

( ) Daniel Rebmann ( Frisch Auf Göppingen )

Feld:

Rune Dahmke ( THW Kiel)

( Kiel) Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) Simon Ernst ( SC DHfK Leipzig )

( ) Sebastian Firnhaber ( HC Erlangen )

( ) Justus Fischer ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Patrick Groetzki ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Jannik Kohlbacher ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Juri Knorr ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Kai Häfner ( MT Melsungen )



( ) Tim Hornke ( SC Magdeburg )

Hornke ( ) Julian Köster ( VfL Gummersbach )

( ) Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Dominik Mappes ( VfL Gummersbach )

( ) Djibril M ‘Bengue ( Bergischer HC )

‘Bengue ( ) Lukas Mertens ( SC Magdeburg )

( ) Marian Michalczik ( TSV Hannover-Burgdorf )

) Matthias Musche ( SC Magdeburg )

( ) Marcel Schiller ( Frisch Auf Göppingen )

( ) David Schmidt ( Frisch Auf Göppingen )

( ) Franz Semper ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Christoph Steinert ( HC Erlangen )

( ) Lukas Stutzke ( Bergischer HC )

( ) Tim Suton ( TBV Lemgo Lippe)

( Lippe) Renars Uscins ( TSV Hannover-Burgdorf )

) Philipp Weber ( SC Magdeburg )

( ) Luca Witzke ( SC DHfK Leipzig )

( ) Tim Zechel ( HC Erlangen )

Zechel ( ) Lukas Zerbe ( TBV Lemgo Lippe)

( Lippe) Zieker ( TVB Stuttgart )