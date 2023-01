Handball-WM 2023 Viertelfinale: Frankreich - Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Im Viertelfinale der Handball-WM 2023 trifft Frankreich auf Deutschland. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream, den genauen Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Der deutsche Kader hat bei der Handball-WM 2023 bisher nur ein Match verloren. Trotzdem ist gerade die Niederlage gegen Norwegen besonders ärgerlich. In der Hauptrunde des Turniers landete Deutschland damit nämlich auf dem zweiten Platz in Gruppe 3 und trifft deshalb nun im Viertelfinale auf den Rekordweltmeister Frankreich. Die Franzosen haben bisher alle Spiele des Turniers gewonnen und sich damit Rang 1 in Hauptrundengruppe 1 gesichert. Im Gegensatz zu Frankreich gehört das DHB-Team nicht zu den Top-Favoriten auf den Turniersieg. Die Viertelfinal-Partie gegen die Mannschaft von Trainer Guillaume Gille dürfte also eine Herausforderung werden.

Wann findet das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland statt? Welcher Sender zeigt die Partie live im TV und Stream? Alle Infos zur Übertragung, die genauen Termin und die Uhrzeit des Spiels haben wir hier für Sie.

Frankreich - Deutschland im Viertelfinale der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan der Handball-WM 2023 findet das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland am Mittwoch, dem 25. Januar, statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Ergo Arena im polnischen Danzig. Die WM wird an neun Spielorten in Schweden und Polen ausgetragen. Das deutsche Nationalteam hat bisher aber alle Spiele des Turniers auf polnischem Boden bestritten.

Handball-WM 2023 Viertelfinale: Übertragung von Frankreich vs. Deutschland live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 hat sich der Streaming-Dienst sportdeutschland.tv gesichert. Nur dort gibt es jedes Spiel des Turniers live im Stream zu sehen. Sie können auf der Streaming-Plattform ein Turnier-Ticket für 15 Euro buchen, das den Zugang zur Live-Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 ermöglicht. Doch auch ohne kostenpflichtiges Abo können Sie einige Handball-Spiele live im TV und Stream verfolgen: Alle Partien mit deutscher Beteiligung übertragen entweder die ARD oder das ZDF. Für das Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland ist das ZDF zuständig.

Darüber hinaus gibt es einige Partien der Handball-WM 2023 auch kostenlos bei Eurosport zu sehen. Der Spartensender zeigt im Viertelfinale das Spiel zwischen Norwegen und Spanien. Auch das Halbfinale und das Finale können Sie bei Eurosport verfolgen, sofern Deutschland an keinem der Spiele beteiligt ist - dann würde einer der öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung übernehmen.

Alle Infos zur Übertragung des Viertelfinales zwischen Frankreich und Deutschland bei der Handball-WM 2023 im Überblick:

Spiel : Frankreich - Deutschland , Viertelfinale der Handball-WM 2023

- , Viertelfinale der 2023 Datum: Mittwoch, 25. Januar 2023

Mittwoch, 25. Januar 2023 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Ergo Arena, Danzig ( Polen )

Ergo Arena, Danzig ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Gratis-Stream: Live Stream des ZDF

Live Stream des ZDF Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Niederlande gegen Deutschland bei der Handball-WM 2023: Die Bilanz vor dem Viertelfinale

Außer dem Patzer gegen Norwegen hat die deutsche Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2023 überzeugende Ergebnisse abgeliefert. Auch die Bilanz gegen den Titel-Favoriten aus Frankreich kann sich sehen lassen: Laut tagesschau.de hat das DHB-Team von den 74 bisherigen Begegnungen 37 gewonnen. Acht Auseinandersetzungen gingen unentschieden aus und 27 Matches konnten die Franzosen für sich entscheiden. Auf dem Papier hat Frankreich aktuell allerdings die bessere Mannschaft. Es könnte also ein durchaus spannendes Viertelfinale werden. (cge)