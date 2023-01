Handball-WM 2023 Halbfinale: Spanien - Dänemark live im Free-TV und Stream

Im Halbfinale der Handball-WM 2023 trifft Spanien auf Dänemark. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream, den genauen Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Tapfer gekämpft und dennoch raus: Der deutsche Kader bei der Handball-WM mischt jetzt nur noch im Gerangel um nachrangige Platzierungen mit. Frankreich war einfach eine Nummer zu groß: Deutschlands Handballer haben trotz ihrer über lange Strecken begeisternden Performance den (vor dem Spiel) fast in Reichweite befindlichen Einzug ins WM-Halbfinale versemmelt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor im Viertelfinale gegen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich mit 28:35 (16:16) und darf sich jetzt nur noch um die Plätze fünf bis acht bewerben.

Damit müssen die deutschen Handballer trotz ihrer im Verlauf des aktuellen Turniers überzeugenden Leistungen weiterhin auf eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit dem Gold-Triumph vor 16 Jahren warten. Der Grund: Gegen die Franzosen passierte genau das, was gegen ein derart hochklassiges Team einfach nicht passieren darf: zu viele Fehler. Die Reise geht am Freitag in Stockholm mit dem Duell gegen Afrikameister Ägypten weiter.

Nun heißt es in den beiden Halbfinal-Begegnungen also Spanien vs. Dänemark und Frankreich gegen Schweden. Wir befassen uns hier mit der ersten dieser beiden Begegnungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Wann exakt findet das Halbfinal-Spiel zwischen Spanien und Dänemark statt? Welcher Sender zeigt die Partie live im TV und Stream? Alle Infos zur Übertragung, den genauen Termin und die Uhrzeit des Spiels haben wir hier für Sie.

Spanien - Dänemark im Halbfinale der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Gemäß dem Spielplan der Handball-WM 2023 steigt das Halblfinale zwischen Spanien und Dänemark am Freitag, 27. Januar 2023. Anwurf ist um 20.30 Uhr in der Ergo Arena in Danzig. Die Halle gehört zu den insgesamt neun Spielorten in Schweden und Polen, an denen die WM 2023 ausgetragen wird.

Lesen Sie dazu auch

Handball-WM 2023 Halbfinale: Übertragung von Spanien vs. Dänemark live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 hat der Streaming-Dienst sportdeutschland.tv gekauft. Nur hier können Sie jedes einzelne Spiel des Wettbewerbs live im Stream verfolgen - dazu muss man ein Turnier-Ticket für 15 Euro buchen, das den Handball-Fans die Pforte zur Live-Übertragung aller Spiele der Handball-WM 2023 öffnet.

Einige der Partien der Handball-WM 2023 können Sie auch gratis bei Eurosport miterleben. Der Spartensender zeigt im Halbfinale das Spiel zwischen Spanien und Dänemark. Auch das Finale können Sie bei Eurosport verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung des Halbfinales zwischen Spanien und Dänemark bei der Handball-WM 2023 im Überblick:

Spiel: Spanien - Dänemark , Halbfinale der Handball-WM 2023

- , der 2023 Datum: Freitag, 27. Januar 2023

Freitag, 27. Januar 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Ergo Arena, Danzig ( Polen )

Ergo Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: discovery+, sportdeutschland.tv

Spanien gegen Dänemark bei der Handball-WM 2023: Die Bilanz vor dem Halbfinale

Insgesamt sind sich die Handball-Nationalteams von Spanien und Dänemark 23 Mal auf der Platte begegnet. Dabei haben die Männer von der Iberischen Halbinsel siebenmal gewonnen, unsere nördlichen Nachbarn konnten 16 Matches für sich entscheiden. Das Torverhältnis zeichnet ein etwas weicheres Bild - es beträgt nur 578:591 zugunsten der Dänen.