Deutschland - Tschechien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Handball-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 14. Januar bis 2. Februar statt. In diesem Zeitraum werden die Gruppenphase, die Hauptrunde und die K.o.-Runden des Wettbewerbs ausgetragen. Gleichzeitig können sich die Teams, die frühzeitig ausscheiden, noch einmal in den Platzierungsspielen unter Beweis stellen.

Die Spiele werden an mehreren Orten ausgetragen, darunter die dänische Stadt Herning, die norwegische Hauptstadt Oslo, sowie Zagreb, Porec und Varazdin in Kroatien. Mit einer Kapazität von 15.200 Plätzen ist die Arena Zagreb die größte Veranstaltungsstätte des Turniers, in der einige der insgesamt 108 Begegnungen stattfinden werden.

Der amtierende Weltmeister Dänemark hat das erste Spiel der WM gegen Algerien bestritten und wie erwartet mit einem klaren 47:22 gewonnen. Auch die deutsche Nationalmannschaft überzeugte beim Auftakt gegen Polen mit einem 35:28. Zu den Hauptfavoriten auf den WM-Titel zählen neben Dänemark und Deutschland auch Frankreich, Spanien, Norwegen und Schweden.

Ob Deutschland der Favoritenrolle tatsächlich gerecht wird, zeigt sich unter anderem im dritten und letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien. Schafft der deutsche Handball-WM-Kader den Einzug in die Hauptrunde? Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin als auch Uhrzeit erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Handball-WM 2025: Deutschland gegen Tschechien - Termin und Uhrzeit

Ein Blick auf den Spielplan der Handball-WM 2025 verrät, dass Deutschland am Sonntag, dem 19. Januar 2025, gegen Tschechien in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning spielt. Der Anwurf ist abends um 18 Uhr.

Deutschland - Tschechien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Sportdeutschland.TV hat die Rechte zur Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft 2025 gekauft. Der Streaming-Dienst wird alle 108 Begegnungen des Turniers, inklusive des President‘s Cups, live und in voller Länge übertragen. Zuschauer haben die Möglichkeit, einen Turnierpass für 15 Euro zu kaufen, der Zugang zu allen WM-Spielen ermöglicht. Wer nicht alle Handballspiele der WM 2025 sehen möchte, kann auch einzelne Spiele für 5 Euro pro Spiel buchen.

Die Übertragung der Handball-Weltmeisterschaft 2025 im deutschen Fernsehen erfolgt durch ARD und ZDF. Beide Sender teilen sich die Berichterstattung und bieten zudem Zusammenfassungen und Höhepunkte von weiteren Partien an. Das Match zwischen Deutschland und Tschechien wird von der ARD übertragen. Die Sendung startet um 17.50 Uhr und wird von Alexander Bommes moderiert, begleitet von Dominik Klein als Experten.

Hier haben wir noch einmal alle wichtigen Infos zum Handball-WM-Spiel Deutschland gegen Tschechien für Sie zusammengefasst:

Spiel: Deutschland vs. Tschechien, 3. Spieltag Handball-WM 2025, Gruppenphase

Datum: 19. Januar 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ARD

Deutschland vs. Tschechien: Die Bilanz der beiden Handballnationalmannschaften

Die Handball-Nationalmannschaften Deutschlands und Tschechiens standen sich vor dem Aufeinandertreffen bei der Handball-WM 2025 insgesamt 15 Mal gegenüber, wie eine Statistik von kicker.de zeigt. Dabei trafen die zwei Teams in verschiedenen Wettbewerben aufeinander: einmal bei der Weltmeisterschaft 2005, fünfmal bei Handball-Europameisterschaften, zweimal in der EM-Qualifikation und siebenmal in Testspielen. Die Bilanz spricht dabei für Deutschland. Von den bisherigen Duellen entschied die deutsche Mannschaft 11 Partien für sich. Ein Spiel endete unentschieden, während Tschechien lediglich dreimal als Sieger hervorging.