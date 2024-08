DFB-Pokal-Übertragung 2024/25: Hansa Rostock vs. Hertha BSC live im TV und Stream

Erst in der letzten Saison ist Hansa Rostock von der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen. Mit nur neun Siegen und 21 Niederlagen musste die Mannschaft um Trainer Mersad Selimbegović in die Relegation. Im alles entscheidenden Spiel gegen Ingolstadt verlor Rostock dann mit 0:2 und besiegelte damit den Abstieg. Mit einem neuen Trainer startet das Team jetzt in die neue Saison und den DFB-Pokal. Das zweite Ligaspiel verloren Bernd Hollerbach und sein Team jedoch. In der ersten Runde des DFB-Pokals stehen sie jetzt dem Hertha BSC gegenüber. Auch der Hertha BSC geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Was ist die Bilanz der Teams? Wann findet das Spiel statt und wo wird es übertragen?

Hansa Rostock gegen Hertha BSC: Termin und Anstoß

Los geht am Sonntag, 18. August 2024, um 15.30 Uhr. Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 wird die Partie in Rostock im Ostseestadion ausgetragen. Hier finden rund 29.000 Zuschauer und Zuschauerinnen Platz. Darunter gibt es 20.000 Sitzplätze und 9000 Stehplätze. Der Hertha BSC fährt also am 18. August mit dem neuen Trainer Cristian Fiél von Berlin nach Rostock. Der Heimvorteil für die Partie liegt dementsprechend bei Hansa.

Übertragung im TV und Stream: Hansa Rostock vs. Hertha BSC im DFB-Pokal 2024/25

Der DFB-Pokal startet am 16. August 2024 und endet mit dem Finale im Berliner Olympiastadion am 24. Mai 2025. Seit 1985 wird das Finale des DFB-Pokals übrigens im Olympiastadion ausgetragen. Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 wird in diesem Jahr von Sky übernommen. und ZDF übertragen lediglich 15 Spiele im Free-TV, darunter zwar das Finale und das Halbfinale, aber nicht die Partie zwischen Rostock und Hertha. Wer das Spiel trotzdem live verfolgen will, muss auf ein kostenpflichtiges Abo bei Sky setzen. Dieses gibt es aktuell ab 25 Euro im Monat.

Hier finden Sie noch einmal alle Details zu Spiel auf einen Blick:

Spiel: Hansa Rostock – Hertha BSC, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Ostseestadion, Rostock

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Wer noch zusätzlich die Übertragung der 3. Liga und die Übertragung der 2. Liga sehen möchte, muss für das Abo mit rund 35 Euro monatlich rechnen.

Hansa gegen Hertha im DFB-Pokal 2024/25: Bilanz der Teams

Beide Teams starten mit neuen Trainern in diese Saison. Sowohl Bernd Hollerbach als auch Cristian Fiél müssen sich also noch an die Mannschaften gewöhnen. Ein Blick auf die Ergebnisse der ersten Saisonspiele gibt einen Einblick in die Leistung der Teams. Hertha BSC blickt auf einen eher durchwachsenen Saisonstart zurück. Mit einer 1:2 Niederlage gegen Paderborn und einem 1:1 Unentschieden gegen den HSV kann das Team wohl nicht zufrieden sein. Immerhin, in der letzten Saison konnte sich die Mannschaft bis auf den neunten Tabellenplatz kämpfen.

Hansa Rostock kann in jeden Fall nicht auf eine erfolgreiche letzte Saison blicken. Nicht einmal den Klassenerhalt konnte das Team sichern. Im Auftaktspiel der 3. Liga gegen Aufsteiger VfB Stuttgart II gab es ein Unentschieden mit 1:1. Die nächste Partie endete dann direkt in einer Niederlage. Die Mannschaft verlor mit einem knappen 0:1 gegen den SV Wehen. Dem Team entgingen somit die ersten wichtigen Punkte. Der FC Hansa Rostock geht zwar als Underdog in das Match, aber gerade der DFB-Pokal ist dafür bekannt, für Überraschungen zu sorgen. (lob)