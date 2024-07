Heiratsantrag in Argentiniens Olympiateam in Paris

Ein besonderer Heiratsantrag verzückt Argentiniens Olympiateam. Handballer Pablo Simonet (32) hielt vor den Augen vieler Teamkolleginnen und Teamkollegen in Paris um die Hand seiner Freundin Pilar Campoy (33) an. Die Hockey-Spielerin war völlig überwältigt von der Aktion, die auf Videos in den sozialen Medien geteilt wurde, und brauchte nicht lange, um einzuwilligen. «Die Frau meines Lebens hat Ja zu mir gesagt. An dem Ort, von dem ich geträumt habe», schrieb Simonet, der in Spanien spielt, bei Instagram: «Das Glück ist vollkommen.»

Die Mitspielerinnen und Mitspieler des Paares freuten sich über den Antrag im Olympischen Dorf und gratulierten dem Paar prompt. Auch das Internationale Olympische Komitee reagierte mit einem Beitrag auf der Plattform X und schrieb: «Pablo Simonet und Pilar Campoy erlebten einen ganz besonderen Moment im Kreise ihrer argentinischen Handball- und Hockey-Teamkollegen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Alles Gute!»