HSV vs. VfB Stuttgart: Übertragung der Bundesliga Relegation 2023 live im Free-TV und Stream

Der HSV und der VfB treffen in der Rückrunde der Relegation aufeinander. Wir haben alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie.

Die Saison 22/23 in der Fußball-Bundesliga sowie der 2. und 3 Liga nähert sich ihrem Ende - doch die Relegationsspiele müssen noch ausgefochten werden. Denn sie entscheiden schließlich darüber, welche Vereine nächstes Jahr in den drei verschiedenen deutschen Ligen auf dem Rasen stehen. Dabei kämpfen zwei Teams um die Relegation zur Bundesliga sowie zwei Teams um die Relegation zur 2. Liga.

In der Relegation zur Bundesliga müssen der HSV und der VfB Stuttgart gegeneinander ran. Die Hamburger waren nach dem letzten Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga und bekommen deswegen in der Relegation die Chance, wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Die Mannschaft aus Stuttgart dagegen belegte nach Spieltag 34 den 16. Tabellenplatz in der Bundesliga und muss deswegen jetzt in der Relegation darum kämpfen, nicht in die zweite Liga abzusteigen. Das Hinspiel in diesem Relegationsduell fand bereits am 1. Juni 2023 statt.

Übrigens: Auch in der langen Tradition der Bundesliga gibt es immer wieder Veränderungen in den Spielmodi. In der Relegation 2023 gibt es eine ganz entscheidende Änderung: Die Auswärtstorregel wurde in der vergangenen Saison abgeschafft. Steht es am Ende des Rückspiels insgesamt unentschieden, geht es in die Verlängerung.

HSV gegen Stuttgart: Termin und Uhrzeit des Rückspiels in der Relegation

Die erste Partie im Kampf um die Relegation zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart wurde bereits gespielt: Am 1. Juni hat der VfB die Hamburger 3:0 besiegt. Endgültig vor dem Abstieg bewahrt haben sich die Stuttgarter damit allerdings noch nicht, denn in der Relegation müssen die Vereine sowohl ein Hin- als auch ein Rückspiel bestreiten. Termin und Uhrzeit für dieses Rückspiel zwischen dem HSV und dem VfB stehen bereits fest:

Rückspiel zur Bundesliga Relegation : Hamburger SV - VfB Stuttgart , 5. Juni 2023, 20.45 Uhr

HSV - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung des Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2023

Ein Großteil der Spiele in der regulären Bundesliga-Saison 22/23 war nicht im Free-TV zu sehen - dafür aber die Relegation. Denn der Privatsender Sat.1 übernimmt die kostenlose Ausstrahlung der Hin- und Rückrunde in der Bundesliga-Relegation- und somit auch die Übertragung des Spiels zwischen dem HSV und dem VfB. Die Ausstrahlung beginnt hier schon etwa eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.15 Uhr.

Das Spiel im linearen TV bei Sat.1 zu verfolgen ist nicht die einzige Möglichkeit, die Partie kostenlos zu anzusehen. Denn auch die Streaming-Plattform Joyn zeigt das Spiel VfB Stuttgart vs. HSV live. Eine weitere Möglichkeit die Partie live zu verfolgen haben Sie über den kostenlosen Stream auf ran.de. Hier sind die Fakten zur Übertragung des Rückspiels der Relegationsrunde in der Bundesliga 2023 in der Übersicht:

